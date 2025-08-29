حریق خودرو در خواف ۲ کشته بر جای گذاشت

به گزارش ایلنا، امیررضا وکیلیان افزود: به دنبال وقوع این سانحه در محور سانوان به خواف سه دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.

وی اظهار کرد: ۲ نفر از سرنشینان خودرو به علت شدت سوختگی در دم جان باختند و سه نفر دیگر با سوختگی شدید به بیمارستان ۲۲ بهمن خواف منتقل شدند.

مرکز شهرستان خواف با ۱۲۳ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان در فاصله ۲۶۷ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.

