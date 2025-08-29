خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حریق خودرو در خواف ۲ کشته بر جای گذاشت

حریق خودرو در خواف ۲ کشته بر جای گذاشت
کد خبر : 1679640
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف گفت: بر اثر واژگونی و آتش‌سوزی یک دستگاه خودرو پراید جمعه شب در این شهرستان ۲ نفر جان باختند و سه نفر دیگر با سوختگی شدید به بیمارستان منتقل شدند.

به گزارش ایلنا، امیررضا وکیلیان افزود: به دنبال وقوع این سانحه در محور سانوان به خواف سه دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.

وی اظهار کرد: ۲ نفر از سرنشینان خودرو به علت شدت سوختگی در دم جان باختند و سه نفر دیگر با سوختگی شدید به بیمارستان ۲۲ بهمن خواف منتقل شدند.

مرکز شهرستان خواف با ۱۲۳ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان در فاصله ۲۶۷ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش