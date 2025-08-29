ثبت مکان های پیش از تاریخ لرستان آغازگر رویداد مهم توسعه گردشگری است

به گزارش خبرنگار ایلنا از خرم آباد، سید سعید شاهرخی در آیین سپاس از دست اندرکاران ثبت جهانی مکان‌های پیش از تاریخ دره خرم آباد در محل باغ گلستان قلعه فلک‌الافلاک اظهار داشت: مردم لرستان امروز، رویداد ویژه و بی‌نظیری را جشن می‌گیرند و در حافظه تاریخی ایران و جهان می‌ماند.

وی ادامه داد: این رویداد در حقیقت، رویداد تاریخ، طبیعت و قدمت لرستان و رویدادی است که بر تاریخ و تمدن لرستان و ایران بزرگ صحه می‌گذارد.

استاندار لرستان تصریح کرد: ثبت این رویداد، نشان‌دهنده قدمت تاریخی لرستان می‌باشد و موید آن هم تایید یونسکو است که افتخار بزرگی برای همه ماست.

شاهرخی افزود: این رویداد آغاز راه بزرگ و تاریخی برای لرستان و کشور ماست و باتوجه به ظرفیت‌های گردشگری موجود در لرستان باید گام‌های بلندی برای معرفی لرستان به عنوان مقصد گردشگری، برداریم.

وی ادامه داد: ما امروز ۵ هزار اثر واجد شرایط در حوزه میراث فرهنگی داریم و رتبه اول کشور را با ثبت ۲۶۰۰ اثر به خود اختصاص داده ایم.

وی تاکید کرد: ما به نمایندگی از کشور ایران به عنوان زیستگاه قدیمی بشر برای ۶۳ هزارسال شناخته شدیم.

استاندار لرستان اظهار امیدواری کرد: با حمایت دولت و وزیر محترم، لرستان و سایر مناطق بی‌بدیل به عنوان مقصد گردشگری مورد بهره برداری قرار بگیرد.

شاهرخی گفت: ما یقین داریم که ظرفیت‌های استان را با وفاق به نفع مردم و در مسیر توسعه لرستان به پیش ببریم.

وی ادامه داد: در این راستا برای جابه‌جایی پادگان امام حسین تامین اعتبار صورت گرفته و با همکاری فرمانده محترم سپاه لرستان، مرکز استان نفس تازه‌ای می‌کشد و در حوزه گردشگری و بهبود فضای شهری با تخلیه ساختمان سپاه، یک دگرگونی عمده ایجاد می‌شود.

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش به روند ساخت کمربند غربی خرم آباد اشاره کرد و گفت: کمربندی غربی خرم آباد از تنگ شبیخون تا مسیر کوهدشت در حال واگذاری به پیمانکار است و دگرگونی عمده‌ای در مرکز استان از نظر ترافیکی ایجاد خواهد کرد.

شاهرخی افزود: باتوجه به خواست مردم پادگان ۰۷ را به عنوان یک فضای فرهنگی، گردشگری و…با توافق فرماندهان ارتش به عنوان یک مجتمع تفریحی و گردشگری مانند میدان نقش جهان اصفهان در خرم آباد برای استفاده مردم، آماده خواهیم کرد.

وی ادامه داد: براساس خط مشی دولت از همه ظرفیت کشور و استان برای خواسته‌های مردم استفاده خواهیم کرد.

