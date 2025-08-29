شهرهای جدید متولی اجرای 141 هزار واحد پروژه نهضت ملی مسکن هستند

به گزارش خبرنگار ایلنا، شهرام ملکی در مراسم بهره‌برداری از پروژه مسکونی 132 واحدی لاله علوی شهر مهاجران، افزود: در سال 1402 از 141 هزار واحد، فقط برای ۸۵ هزار واحد پروانه اخذ شده بود، اما این عدد هم‌اکنون به 132 هزار واحد رسیده است. با اخذ این پروانه‌ها، 93 درصد پروژه‌ها در اولویت قرار گرفته است. تکمیل واحدهای نهضت ملی مسکن از اولویت‌های اجرایی و عمرانی کشور است و در این راستا هم‌افزایی خوبی با تلاش دولت چهاردهم ایجاد شده است.

وی ادامه داد: میزان تسهیلات واحدهای نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید با تلاش و پیگیری وزیر راه‌وشهرسازی از 5 میلیارد و 500 میلیون ریال به 6 میلیارد و 500 میلیون ریال افزایش یافته است. سال گذشته از مجموع 141 هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن شهرهای جدید، 75 هزار واحد به سیستم بانکی معرفی شده بودند، اما این میزان هم‌اکنون به 100 هزار واحد رسیده است. استان مرکزی جزء استان‌هایی است که کمترین چالش را در زمینه تعاملات بانکی در اجرای این طرح دارد.

معاون وزیر راه‌وشهرسازی و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید کشور اظهار داشت: در آغاز هر کاری اجرای فونداسیون مهم است که این فرایند سال گذشته برای 58 هزار واحد انجام شده بود، اما هم‌اکنون به 113 هزار واحد رسیده است. توان اجرایی اقدامات افزایش یافته و سعی شده پروژه‌هایی به بهره‌برداری برسد که تمامی مباحث زیرساختی و روبنایی آنها انجام شده است. در مجموع 332 طرح روبنایی و زیربنایی با 93 هزار میلیارد ریال در دست اجرا است.

ملکی به موضوع احداث زیرساخت‌های اماکن عمومی و اجتماعی در شهرهای جدید کشور اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: در حال حاضر 70 مدرسه با 880 کلاس و اعتبار 46 هزار میلیارد ریال در شهرهای جدید کشور در حال ساخت است. برای شهرهای جدید امیرکبیر و مهاجران نیز آمادگی ساخت مدرسه وجود دارد، این فرایند در صورتی اجرایی می‌شود که اداره‌کل نوسازی مدارس بخشی از اعتبار را تأمین کند.

استان مرکزی دارای 26 هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن است

استاندار مرکزی نیز در این مراسم به تعداد واحدهای پروژه نهضت ملی مسکن است در استان اشاره کرده و گفت: استان مرکزی دارای 26 هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن است که در زمان آغاز فعالیت دولت چهاردهم، تمامی آنها به نوعی دچار مشکل بودند. بخشی از مشکلات این پروژه مربوط به مسائل فنی و اجرایی و بخشی مربوط به نحوه مدیریت در سال‌های گذشته بود، اما بخشی نیز به دلیل عدم توجه متقاضیان به آورده شخصی است.

مهدی زندیه‌وکیلی افزود: دولت در اجرای پروژه نهضت ملی مسکن زمین رایگان و پرداخت تسهیلات را برعهده دارد، اما مابقی اجرای پروژه منوط به آورده متقاضیان است. هر چه متقاضیان آورده خود را به موقع پرداخت نکنند، روند تکمیل پروژه به تاخیر می‌افتد. تأخیر در پرداخت آورده، موجب تضییع حقوق سایر متقاضیانی است که آورده خود را به موقع پرداخت کرده‌اند. نیاز است متقاضیان تعامل خوبی در این راستا داشته باشند تا هرچه زودتر طرح‌های مسکن تکمیل و تحویل شود.

وی ادامه داد: از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم تاکنون تمام تلاش‌ها بر حل مشکلات پروژه نهضت ملی مسکن به کار گرفته شده است. رتبه استان مرکزی در زمینه روند اجرای پروژه نهضت ملی مسکن رتبه 25 تا 30 را در کشور به خود اختصاص داده بود، اما با تلاش‌های شبانه‌روزی دولت چهاردهم، مسائل و معضلات زیادی از این طرح گره‌گشایی شده و هم‌اکنون استان مرکزی در این حوزه رتبه زیر 10 را دارد.

استاندار مرکزی به روند اجرایی پروژه نهضت ملی مسکن در استان و حجم تسهیلات ارائه شده در این حوزه اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: از 26 هزار واحد پروژه نهضت ملی مسکن در این استان، بیش از 24 هزار و 500 واحد منجر انعقاد قرارداد شده است. 90 درصد پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن این استان موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند و در این رابطه روند خوبی در جریان است.

بهره‌برداری از 132 واحد پروژه نهضت ملی مسکن لاله علوی شهر مهاجران

132 واحد پروژه نهضت ملی مسکن لاله علوی در شهر جدید مهاجران با حضور معاون وزیر راه‌وشهرسازی و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید کشور و استاندار مرکزی به بهره‌برداری رسید و تحویل متقاضیان شد. این پروژه شامل 299 واحد در 18 بلوک با 38 هزار مترمربع وسعت است که 132 واحد آن در فاز نخست به بهره‌برداری رسید. مابقی واحدهای این طرح نیز در 2 مرحله تا پایان جاری سال تکمیل می‌شود و به متقاضیان تحویل خواهد شد.

فرایند پروژه نهضت ملی مسکن لاله علوی شهر جدید مهاجران در فرایند ساخت و احداث قرار دارد. از تمامی مجموعه این پروژه، فاز نخست با 100 درصد پیشرفت فیزیکی شامل 5 بلوک با 132 واحد، فاز دوم با 86 درصد پیشرفت فیزیکی شامل 9 بلوک با 144 واحد و فاز سوم با 80 درصد پیشرفت شامل 4 بلوک با 23 واحد است. در مجموع پیشرفت طرح 299 واحدی نهضت ملی مسکن لاله علوی شهر جدید مهاجران، 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

انتهای پیام/