فرماندار شهرستان خبرداد:
افتتاح و کلنگ زنی ۹۵ پروژه هفته دولت در گچساران
افتتاح تونل دیل _ چُرام مطالبه جدی مردم از مسوولان
فرماندار شهرستان گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد از افتتاج و کلنگزنی ۹۵ پروژه عمرانی در این شهرستان با اعتباری معادل سه هزار میلیاردتومان خبرداد.
به گزارش ایلنا، ایوب مقیمی در حاشیه آئین افتتاح پروژه های هفته دولت در شهرستان گچساران گفت: در ششمین روز از هفته دولت و با حضور مسوولان ارشد استانی، شهرستانی و غلامرضا تاجگردون نماینده مردم در مجلس، ۹۵ پروژه در حوزه های زیرساختی راه ، بهداشت ، مخابرات ، آب ، برق ، ورزش و سایر حوزه ها ، کلنگزنی و افتتاح شد.
وی با بیان اینکه در شهرستان گچساران ۶۳ پروژه با اعتباری چشمگیر افتتاح و ۳۲ پروژه نیز کلنگزنی شد، اظهارداشت: در بخش اقتصادی نیز هشت پروژه با بیش از ۴۱۸ میلیارد تومان اعتبار افتتاح شد.
فرماندار گچساران با بیان اینکه ۵۷۰ طرح خُرد اقتصادی با اخذ تسهیلاتی افزون بر ۸۱ میلیارد تومان در یکسال گذشته در این شهرستان بهرهبرداری شده است، خاطرنشان کرد: طرحهای بزرگی مانند کارخانه شیشه، کارخانه سیمان و لولههای بدون درز با سرمایهگذاری اولیه حداقل ۲۵ هزار میلیارد تومان نیز برای کلنگزنی آماده شده است.
مقیمی گفت: به دلیل سفر قریبالوقوع هیئت محترم وزیران به استان، تصمیم بر این شد که کلنگزنی این پروژههای عظیم و چند پروژه بزرگ دیگر در آن سفر انجام پذیرد.
وی به اهمیت پروژه کلنگزنی تونل محور گچساران - چرام اشاره و یادآورشد: قطعه سوم پروژه تحت عنوان تونل دیل بطول ۷.۳ کیلومتر دارای اعتباری بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان است.
بگفته مدیر ارشد اجرایی گچساران، این پروژه دارای کارکردی سه گانه است که می کارکرد ملی آن در امتداد مسیر بوشهر - گچساران – اصفهان ، کارکرد استانی آن اتصال شهرستان گچساران به سایر شهرستانها و کارکرد محلی اتصال روستاهای اطراف است.
مقیمی با تأکید بر اهمیت این محور در توسعه اقتصادی، کشاورزی، گردشگری و صنعتی منطقه، ادامه داد: این پروژه قطعاً تاثیر بسزایی در توسعه همهجانبه منطقه که قابلیت بسیار خوبی در حوزه گردشگری دارد، خواهد داشت.
فرماندار شهرستان گچساران از پیمانکار پروژه بدلیل آمادهسازی کامل مقدمات کار و حضور به موقع ماشینآلات سنگین تقدیر و خاطرنشان کرد: انتظار ما از همه دستگاههای اجرایی و پیمانکاران همین است که از همان لحظه کلنگزنی، فعالیتهای اجرایی با قوت آغاز شود تا مردم ببینند که کلنگزنیها با هدف واقعی اجرا صورت میگیرد.
مقیمی از تلاش مسوولان ملی ، استانی، شهرستانی بویژه نماینده گچساران و باشت در مجلس که تمام تلاش خود را برای رضایتمندی مردم و اجرای پروژههای مهم زیرساختی در این شهرستان ها بکار گرفته و می گیرند ، صمیمانه تقدیر و تشکر کرد.
به گزارش ایلنا، شهرستان گچساران از شهرستانهای ششگانه گرمسیری در استان کهگیلویه و بویراحمد بشمار میرود که با یاسوج مرکز استان حدود ۱۲۰ کیلومتر فاصله دارد .
این شهرستان تولید کننده و صادر کننده یک چهارم نفت و گاز ایران است.
افتتاح تونل دیل _ چُرام مهمترین پروژه زیرساختی و مورد توجه مردم شهرستانهای گچساران و چُرام است که با افتتاح آن شاهد مرگ تعداد زیادی از جوانان و اهالی منطقه در گردنه های سخت و طاقت فرسای دیل نخواهیم بود.