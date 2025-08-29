به گزارش ایلنا از خوزستان و بر پایه اطلاعات دریافتی از سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۱۱ امروز جمعه ۷ شهریور، شاخص کیفی هوای هویزه روی عدد ۵۰۰ AQI قرار گرفت که بیانگر وضعیت بسیار خطرناک و قهوه‌ای آلودگی هوا است.

در همین مدت، شاخص کیفی در ماهشهر و بهبهان ۱۶۴، شادگان ۱۵۹، هندیجان و اهواز ۱۵۸، ملاثانی ۱۵۵ و اندیمشک ۱۵۴ ثبت شد که همگی نشان‌دهنده وضعیت قرمز و ناسالم برای تمام گروه‌های سنی هستند.

شهرهای دزفول با ۱۴۸، رامهرمز ۱۴۶، آغاجاری ۱۴۳، دشت آزادگان ۱۴۲، گتوند ۱۳۵، هفتکل ۱۲۵، آبادان ۱۰۴ و خرمشهر ۱۰۲ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش شده‌اند.

همچنین شهرهای امیدیه، اندیکا، باغملک، شوش، لالی و مسجدسلیمان هوای قابل قبول و دهدز هوای پاک را تجربه می‌کنند.

کارشناسان توصیه می‌کنند افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایط ناسالم از فعالیت‌های طولانی یا سنگین در فضای باز خودداری کنند و سایر افراد نیز از این فعالیت‌ها بکاهند.

انتهای پیام/