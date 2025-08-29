به گزارش ایلنا، سید علاءالدین کراماتی در این آیین افتتاحیه گفت: ساخت آموزشگاه ۱۲ کلاسه زنده یاد ابوالقاسم مصلح شیرازی نماد سخاوت و علم دوستی ایرانیان و شیرازی‌ها است.

وی با اشاره به اینکه این همت، بیانگر اهمیت آموزش نزد مردم و خیرین نیک‌سرشت شیراز است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه این بنای زیبا و باشکوه با یک‌هزار و ۲۵۰ مترمربع زیربنای آموزشی به مردم محله شریف‌آباد تقدیم می‌شود.

