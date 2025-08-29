بهرهبرداری از مدرسه ۱۲ کلاسه در شیراز
کد خبر : 1679488
به مناسبت هفته دولت با حضور فرماندار شهرستان شیراز آموزشگاه ۱۲ کلاسه زندهیاد ابوالقاسم مصلح در محله شریف آباد بهره برداری شد.
به گزارش ایلنا، سید علاءالدین کراماتی در این آیین افتتاحیه گفت: ساخت آموزشگاه ۱۲ کلاسه زنده یاد ابوالقاسم مصلح شیرازی نماد سخاوت و علم دوستی ایرانیان و شیرازیها است.
وی با اشاره به اینکه این همت، بیانگر اهمیت آموزش نزد مردم و خیرین نیکسرشت شیراز است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه این بنای زیبا و باشکوه با یکهزار و ۲۵۰ مترمربع زیربنای آموزشی به مردم محله شریفآباد تقدیم میشود.