ایلنا گزارش می دهد؛
مرگ مشکوک کودک ۱۱ ساله در حین آندوسکوپی در زاهدان
خانواده: پسرمان بیماری قلبی نداشت، توضیح روشنی نمیدهند
یک آندوسکوپی ساده در بیمارستان امام علی زاهدان به تراژدی ختم شد؛ کودک ۱۱ سالهای که هیچ بیماری زمینهای نداشت، در اتاق آندوسکوپی جان باخت و حالا خانواده داغدارش با پرسشهای بیپاسخ به دنبال روشن شدن حقیقتاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مرگ ناگهانی یک کودک ۱۱ ساله در بیمارستان امام علی زاهدان، در جریان یک آندوسکوپی ساده، خانوادهاش را با پرسشهای بیپاسخ و ابهامهای جدی روبهرو کرده است. پدر و مادر این کودک میگویند فرزندشان هیچ مشکل قلبی نداشت و تنها به دلیل مشکلات گوارشی بستری شده بود. حالا آنها معتقدند یا قصور پزشکی رخ داده یا پنهانکاری در پرونده وجود دارد و خواستار روشن شدن علت دقیق مرگ هستند.
ماجرا از کجا شروع شد؟
پدر این کودک در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، ماجرا را اینگونه شرح داد: پسرم تا همین دو هفته قبل هیچ سابقه بیماری قلبی یا زمینهای نداشت. او را نزد متخصص قلب کودکان، بردیم و حتی به بیمارستان تأمین اجتماعی هم مراجعه کردیم. در هر دو مرکز، نوار قلب و اکو نشان داد هیچ مشکلی ندارد. پزشکان قلب به صراحت گفتند قلب سالم است.
به گفته وی، مشکل اصلی کودک دردهای معده و روده بود. پزشکان پس از بررسی، به خانواده پیشنهاد کردند که او آندوسکوپی شود تا علت دقیق مشکلات گوارشی مشخص شود.
روز حادثه چه گذشت؟
پدر روایت میکند: «۱۶ مرداد ۱۴۰۴ پسرم برای یک آندوسکوپی ساده بستری شد. قرار بود یک چکاپ معمولی باشد، نه چیز دیگری. ناگهان به ما گفتند که او در حین آندوسکوپی دچار ایست قلبی شده است. اول گفتند که احیا شده و به سیسییو منتقل خواهد شد، اما هیچ وقت او را به بخش نیاوردند. بعد از مدتی طولانی، تازه گفتند فوت کرده است. هنوز هم هیچ کس توضیح نداده که دقیقاً در اتاق آندوسکوپی چه اتفاقی افتاده است.
او با گلایه از رفتار کادر درمان میگوید: وقتی حادثه رخ داد، ما را از اتاق با دخالت نگهبان بیرون کردند. رئیس بیمارستان، فقط گفت "نمیدانم" و رفت. پزشک معالج، هم فقط یک جمله به ما گفت که "در مسائل پزشکی این چیزها پیش میآید". همین! آیا این جواب پدر و مادری است که تنها فرزندشان را از دست دادهاند؟
ابهامهای جدی در پرونده پزشکی
به گفته خانواده، تناقضها و کمبودهای زیادی در پرونده وجود دارد. پدر کودک می گوید:هیچ نام و امضایی از پزشک بیهوشی در پرونده وجود ندارد ومقدار و نوع داروی بیهوشی که استفاده شده ثبت نشده است.
وی ادامه می دهد: در بخشی از پرونده علت مرگ ایست قلبی ذکر شده، در بخشی دیگر آپنه تنفسی. هر پزشک روایت متفاوتی نوشته است.
وی با بیان اینکه،فرزندم سابقه هیچ بیماری قلبی نداشت، می گوید:پس چطور ناگهان ایست قلبی کرده است؟
این پدر ادامه می دهد:یا قصور پزشکی بوده، یا دارویی اشتباه تزریق شده، یا خطایی رخ داده که حالا نمیخواهند مسئولیتش را بپذیرند. ما فقط حقیقت را میخواهیم.
خانواده: تا آخر پیگیری میکنیم
این پدر داغدار میگوید: ما تنها یک فرزند داشتیم. ۱۱ سال از او مراقبت کردیم و هیچ بیماری نداشت. حالا در یک آندوسکوپی ساده جانش را از دست دادهاست. نمیتوانیم بپذیریم که این اتفاق بهسادگی توجیه شود.
خانواده شکایت خود را به نظام پزشکی، دادگاه و دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ارائه کردهاند. دادگاه نیز پرونده را به پزشکی قانونی ارجاع داده و آنها منتظر نتایج بررسیها هستند.
پدر میگوید:تا آخر پیگیری میکنم، چه قصور پزشکی باشد، چه دارویی اشتباه تزریق شده باشد یا هر علت دیگری. باید مشخص شود پسر من خودش فوت کرده یا کسی در این میان مقصر بوده است. ما آرام نمینشینیم تا زمانی که پاسخ روشن بگیریم.
پرسش بیپاسخ یک خانواده داغدار
به گفته خانواده، تا این لحظه هیچ مقام رسمی بیمارستان توضیح شفافی درباره علت فوت ارائه نکرده است. همین موضوع، تردیدها و نگرانیهای آنها را بیشتر کرده است.
مادر و پدر این کودک تأکید میکنند: ما فقط حقیقت را میخواهیم بشنویم. هیچکس به ما توضیح نداده که چرا یک آندوسکوپی ساده باید منجر به مرگ فرزند سالم ما شود.
پیش از این نیز محمدحسن محمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نیز ضمن ابراز همدردی با خانواده این نوجوان عزیز، از معاون درمان خواست در کوتاهترین زمان ممکن پرونده به نتیجه رسیده و با خاطیان احتمالی برخورد قاطع صورت پذیرد.
وی تاکید کرد: ما در قبال تک تک مراجعین، مسئول هستیم و در صورت هر گونه قصور، از خطای افراد نمی گذریم.
وی این ضایعه را به خانواده این نوجوان، تسلیت گفت.
در پی جان باختن کودک ۱۱ ساله، سرپرست معاونت درمان، بطور مستقیم موضوع را بررسی و کمیته های متعددی جهت روشن شدن موضوع و برخورد با خاطیان احتمالی، تشکیل داد.
دکتر عبدالرزاق همچنین جلساتی با گروه بیهوشی و تیم مدیریتی بیمارستان برگزار کرد.