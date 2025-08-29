وزیر جهاد کشاورزی در گرگان:
تاکنون ۹۴.۲ درصد از مطالبات گندمکاران پرداخت شد
وزیر جهاد کشاورزی گفت: تاکنون ۹۴.۲ درصد از مطالبات گندمکاران پرداخت شد و این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، تنها ۵۶ درصد از این مطالبات تسویه شده بود.
به گزارش ایلنای گلستان، غلامرضا نوری قزلجه در جلسه شورای اداری گلستان گفت: استان گلستان نقش کلیدی در تأمین نیازهای غذایی کلانشهرهایی مانند تهران دارد و با وجود تنشهای آبی، کشاورزی گلستان رو به رشد است و تولیدکنندگان این استان شایسته قدردانی هستند.
غلامرضا نوری قزلجه با اشاره به همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی، از تأمین مناسب منابع مالی خبر داد و افزود: هرچند هنوز به هدف پرداخت ۴۸ساعته بهای گندم تحویلی نرسیدهایم، اما عملکرد امسال نسبت به سالهای گذشته بهبود چشمگیری داشته است.
وی با اشاره به گنجاندن کیفیت گندم در آییننامه قیمتگذاری خرید تضمینی، ادامه داد: اگرچه این اقدام با تأخیر انجام شد، اما کشاورزان میتوانند با انجام نمونهبرداری و آزمایش کیفیت، محصول خود را با قیمت بالاتری عرضه کنند.
نوری قزلجه با اشاره به عبور بخش کشاورزی از رشد منفی ۱۴ درصدی در سال گذشته به رشد مثبت در سال جاری، این دستاورد را نتیجه سیاستهای حمایتی دولت و تلاش کشاورزان دانست.
وی به افزایش ۱۲ درصدی تولید ماهی در قفس، رشد ۲۷ درصدی تولید ماهیان خاویاری، افزایش ۱۴ درصدی تولید کودهای فسفاته، بهبود ۲۲ درصدی دسترسی دامداریهای کوچک به نهادههای دامی و رشد پنج درصدی تولید شیر خام، گوشت مرغ، تخممرغ و گوشت قرمز اشاره کرد و گفت: تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی ۴۶ درصد افزایش یافته است.