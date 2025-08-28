خبرگزاری کار ایران
معاون رئیس‌جمهور:

توزیع اعتبارات در دولت بر اساس شاخص‌های استاندارد است

توزیع اعتبارات در دولت بر اساس شاخص‌های استاندارد است
معاون رییس‌جمهور گفت: با توجه به شناختی که از رئیس‌جمهور و دولت سیزدهم شناخت دارم، توزیع اعتبارات بر اساس شاخص‌های استاندارد خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالکریم حسین‌زاده   امشب در حاشیه مراسم افتتاحیه و کلنگ‌زنی پارک کوهسنگی روستای خراجی با اشاره به لقب «بام ایران» برای شهرکرد اظهارداشت: استان چهارمحال و بختیاری «خود بهشت»  است.

وی با بیان اینکه به تمامی ویژگی‌های این استان از جمله نقش آن در نهضت مشروطه و راه آزادی‌خواهی رشک می‌برد، افزود: رئیس‌جمهور تأکید کرده است در هر محیطی که قرار گرفتید با جامعه صادق باشید و تنها در صورتی به مردم وعده دهید که توانایی انجام آن را داشته باشید.

معاون رئیس‌جمهور با انتقاد از شیوه توزیع اعتبارات در دوره‌های گذشته که به گفته او بر اساس رانت انجام می‌شد، بیان کرد: تا جایی که از رئیس‌جمهور و دولت سیزدهم شناخت دارم، توزیع اعتبارات بر اساس شاخص‌های استاندارد خواهد بود.

حسین‌زاده تصریح کرد:به هر میزان که در توان داشته باشیم، حق چهارمحال و بختیاری را از شاخص‌های مختلف تخصیص خواهیم داد تا به اشتغال پایدار در مناطق مختلف برسیم.

وی جاده‌های مواصلاتی، بهداشت و درمان و مسائل آموزشی را از مهم‌ترین مطالبات مردم منطقه برشمرد و قول داد که این موارد و حتی مسائل خارج از حیطه اختیاراتش را در دولت پیگیری کند تا روندها رو به رشد حرکت کنند.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور، از بهره‌گیری از خلاقیت و باورهای داخلی برای خلق اعتبار و ثروت خبر داد.

حسین‌زاده در پایان با تقدیر از ایجاد فضاهایی که ناامیدی را از چهره جامعه می‌زداید، گفت: روح و ذات مردم بختیاری آمیخته به نشاط و شادی است و هرگز میرا نخواهد بود و زنده می‌ماند.

 

