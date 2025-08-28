وزیر کشور:
تزریق اعتبارات و سرمایهها در بخش آموزش یک سرمایهگذاری حائز اهمیت است
استاندار مرکزی: انرژی خورشیدی و بخش آموزش در استان مرکزی مورد توجه قرار گرفت
وزیر کشور گفت: تزریق اعتبارات و سرمایهها در بخش آموزش، یک سرمایهگذاری حائز اهمیت است. باید در نظر داشت که این اقدامات هزینه نیست و سرمایهگذاری برای کشور است. ساختن یک محیط آموزشی مناسب و ارتقاء کیفیت نظام آموزشی، پیشنیاز اساسی برای تربیت نسل توانمند و خلاق در آینده کشور به شمار میرود. سرمایهگذاری در آموزش، نه تنها به بهبود کیفیت زندگی افراد کمک میکند، بلکه آیندهای روشن و پایدار برای جامعه و کشور به ارمغان میآورد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اسکندر مؤمنی در جریان سفر به استان مرکزی و در مراسم بهرهبرداری از 18 پروژه آموزشی در این استان به صورت همزمان، افزود: انجام اقدامات خیرخواهانه همانند مدرسهسازی نیازمند عشق و علاقه واقعی است و خداوند این عشق را در وجود خیرین قرار داده و موهبت انجام اقدامات خیریه را به آنان عطا کرده است. بسیاری از افراد، با وجود برخورداری از توان مالی، در این مسیر گام برنمیدارند.
وی ادامه داد: رئیسجمهور هیچگاه از واژه هزینه در زمینه آموزش استفاده نمیکند و همواره بر مفهوم سرمایهگذاری در این حوزه تأکید داشته است. چرا که آموزش یکی از ارکان اساسی و کلیدی برای توسعه و پیشرفت کشور به شمار میرود. ایشان همواره بر اهمیت ساخت فضاهای آموزشی و همچنین تحول در نظام آموزشی تأکید دارد، چرا که معتقد هستیم آینده کشور از آموزش و پرورش و تربیت آیندهسازان جامعه سرچشمه میگیرد و به دست دانشآموزان امروز رقم میخورد.
وزیر کشور به تجهیز مدارس استان مرکزی به پنلهای خورشیدی اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: اقدامات این استان در نصب پنلهای خورشیدی در مدارس، نمونهای بارز از چنین سرمایهگذاریهایی است که فرایند آن باید نهادینه شود و گسترش یابد. همانطور که یک ساختمان نیاز به پله دارد، نیروگاههای انرژی خورشیدی کوچکمقیاس نیز باید بخشی از ساختمان تلقی شوند. با سرمایههای عظیمی که کشور در اختیار دارد، قطعاً از سختیها و ناترازیها عبور خواهیم کرد.
استاندار مرکزی نیز در این مراسم گفت: انرژی خورشیدی و پرداختن به بخش آموزش 2 محور و برنامه مهم دولت بود که این موضوع در استان مرکزی نیز مورد توجه قرار گرفته است. تکالیف مازاد در بخش انرژی خورشیدی نیز تعریف شده و مقرر شد که مدارس نیز پنلهای خورشیدی راهاندازی کنند. در این خصوص سهیمه هر کدام از شهرستانها که چه باید تعداد مدرسه پنلهای خورشیدی نصب کنند تعیین شده است.
مهدی زندیهوکیلی افزود: مشکلات مدارس استان مرکزی مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده مشکل مدارس کانکسی و کپری در این استان وجود ندارد، به همین دلیل موضوع دیگر که مربوط به سرانه آموزشی بود در دستور کار قرار گرفت. 18 پروژه آموزشی در این استان مازاد بر برنامههای آموزشی تعریف شده و در هفته دولت به بهرهبرداری رسید. همچنین بالا بردن سرانه آموزشی در شهرستانهای اراک، ساوه و دلیجان مازاد بر برنامه استان در اولویت قرار گرفت.
مدرسه کانکسی در استان مرکزی وجود ندارد
سرپرست ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی نیز در این مراسم گفت: انعکاس اقدامات و فعالیتهای درست و ارزشمند مانند مدرسهسازی موجب تشویق مردم و تکثیر مشارکت در این اقدام خیرخواهانه میشود. با توجه به تأکیدات رئیسجمهور در حوزه نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی، اقدامات خوبی در حوزه مدرسهسازی در این استان انجام شده است. خوشبختانه به همت دستگاههای اجرایی و خیرین، مدرسه کانکسی در این استان وجود ندارد.
رضا مظهری افزود: براساس ماده 87 قانون برنامه هفتم توسعه، مکلف هستیم سرانه فضای آموزشی را به 6.1 مترمربع برسانیم. در استان مرکزی این میزان به طور متوسط 6 مترمربع است، اما در برخی مناطق در 3 شهرستان اراک، ساوه و دلیجان این شاخص 2.5 مترمربع است که باید در یک برنامه 5 ساله به 6.1 افزایش یابد. سرانه فضاهای ورزشی نیز باید یک مترمربع باشد اما این میزان در استان مرکزی 0.5 مترمربع است.
وی به پروژههای آموزشی که همزمان با هفته دولت در استان مرکزی مورد بهرهبرداری قرار گرفت اشاره کرده و ادامه داد: 18 پروژه آموزشی شامل 16 مدرسه، یک باب نمازخانه و یک سالن اجتماعات همزمان با هفته دولت در این استان به بهرهبرداری رسید. این تعداد ساختمان آموزشی، حدود 9405 متر مربع زیربنا دارند و با سرمایهگذاری مشترک دولت و خیرین با اعتبار 1860 میلیارد ریال، احداث شدهاند.