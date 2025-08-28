وزیر کشور:
رویکرد دولت چهاردهم کم کردن مقررات دست و پا گیر است
استاندار مرکزی: اراده جمعی در مدیریت شهری موجب تکمیل پروژههای نیمهتمام شده است
وزیر کشور گفت: رویکرد دولت چهاردهم و وزارت کشور به ویژه مدیریت شهری آسانتر کردن زندگی مردم و کم کردن مقررات دست و پا گیر است. نگاه به مردم باید آرامش در زندگی شهری باشد و باید توجه داشت که تغییر مستمر آییننامهها، قوانین و مقررات آزاردهنده است. تمام رفتارهای مدیریت شهری باید رفتارهایی باثبات و قابل پیشبینی باشد، تا مردم شاهد تغییرات مداوم دستورالعملها نباشند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اسکندر مؤمنی در جریان سفر به استان مرکزی و در مراسم بهرهبرداری از پارکینگ طبقاتی و مجتمع تجاری آفتاب اراک و همچنین رونمایی از 21 پروژه شهری به صورت همزمان در شهر اراک، افزود: رویکرد اصلی مدیریت شهری باید مبتنی بر جلب رضایت مردم و ایجاد بستری برای زندگی آرام و پیشبینیپذیر باشد تا شهرها به محیطی برای رشد و شکوفایی تبدیل شوند. ثبات یکی از لازمههای اولیه در زندگی مردم و آرامش شهروندان است.
وی مردم را ارباب حقیقی مسئولان دانست و ادامه داد: شهر، اداره یا محل کار نیست. مردم و شهروندان پرسنل و یا کارمندان این اداره نیستند که هر روز قوانین جدیدی برایشان وضع کنیم. شهر باید محل ثبات و آرامش باشد. ثبات قوانین و مردممحوری در مدیریت شهری بسیار ضرورت دارد و در این راستا باید شرایطی ایجاد شود تا شهرها مکانی برای آرامش و پیشبینیپذیری زندگی شهروندان باشند.
وزیر کشور اظهار داشت: مردم، مسئولین متعدد در ردههای مختلف مانند اعضای شورا شهر، شهرداری، وزیر و دیگر مسئولان را به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم انتخاب کردهاند. وظیفه مدیران، ایجاد فرصتهای برابر، رفاه و آرامش برای پیشرفت جامعه و شهر است و برای ایجاد فرصت برابر باید زمینهسازی کرد. رویکرد اصلی در تمام امور باید مردممحوری باشد، چرا که مردممحوری یک اصل ضروری برای کارگزاران دولت محسوب میشود.
مؤمنی تصریح کرد: استان مرکزی با سرمایهگذاریهای هوشمندانه و اتخاذ سیاستهای مؤثر، به عنوان پیشگام در عرصه انرژی خورشیدی شناخته شده و گامی بزرگ در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار برداشته است. در این استان تولید 5000 مگاوات انرژی خورشیدی در بازه زمانی 3 سال هدفگذاری شده است. ناترازی انرژی یکی از چالشهای کلیدی است که با جهش چشمگیر در احداث نیروگاههای تجدیدپذیر، این مسئله به زودی مرتفع خواهد شد.
وی بیان داشت: اولویت اصلی باید حفظ سلامت مردم باشد، با توجه به آلودگی هوای اراک باید مجموعه اقدامات به سمت کاهش آلودگی هوا پیش رود که مجموع برنامهها نشان میدهد رویکرد خوبی در استان وجود دارد و جهتگیری درستی شده است. با همت جمعی روند رو به رشد خوبی در استان مرکزی به ویژه اراک رقم خورده است. بیش از 15 هزار میلیارد ریال اعتبار برای پروژههای شهرداری اراک هزینه شده است.
اراده جمعی در مدیریت شهری موجب تکمیل پروژههای نیمهتمام شده است
استاندار مرکزی نیز در این مراسم به تلاشهای مجموعه مدیریت شهری در راستای اتمام پروژههای نیمهتمام اشاره کرده و گفت: اراده جمعی در مدیریت شهری اراک موجب تکمیل پروژههای نیمهتمام شده است. یکی از این پروژهها پارکینگ طبقاتی و مجتمع تجاری آفتاب اراک است. این پروژه حدود 10 سال در حال ساخت بوده و مدت بسیار زیادی به صورت زمین گودبرداری شده در مرکز شهر بود. بهرهبرداری از این پروژه خدمت ارزندهای به شهروندان است.
مهدی زندیهوکیلی افزود: برای اجرای پروژههای عمرانی شهری، تملک واحدهای تجاری در مرکز شهر بسیار پرهزینه است، اما مدیریت شهری با اقدام جهادی و هماهنگی لازم اقدام به طراحی و اجرای پروژههای عمرانی با منابع مالی هدفمند میکند. تلاشها در این راستا سبب شد تا شهرداری اراک همزمان با هفته دولت سال جاری، 21 پروژه شهری را اجرایی کرده و به مرحله بهرهبرداری برساند.
وی به بهرهبرداری از پروژههای متعدد اقتصادی، عمرانی و خدماتی در این استان اشاره کرده و ادامه داد: همزمان با هفته دولت 988 پروژه عمرانی و اقتصادی و خدماتی در استان مرکزی به بهرهبرداری رسیده است که اعتبار این پروژهها 600 هزار میلیارد ریال است. 40 مگاوات تولید برق از انرژی خورشیدی در این استان به بهرهبرداری رسید که با این اقدام در مجموع 216 مگاوات برق از انرژی خورشیدی کشور در استان تولید میشود.
شورای ششم شهر اراک میراثدار پروژههای نیمهتمام چندین ساله بود
رئیس شورای شهر اراک نیز در این مراسم با بیان اینکه اولویت استان تکمیل پروژههای نیمهتمام است، گفت: شورای ششم شهر اراک میراثدار پروژههای نیمهتمام چندین ساله بود. بر این اساس اتمام برخی از آنها از جمله پروژه پارکینگ طبقاتی و مجتمع تجاری آفتاب اراک در اولویت قرار گرفت. با تدابیری که اتخاذ شده است، تلاش خواهد شد تا پروژههای نیمهتمام شهری با روند اصولی و مناسب اتمام یافته و بهرهبرداری برسد.
علیاصغر غفاری افزود: استان مرکزی سومین استان پرتردد کشور است، اما سهم این استان و شهر اراک از اعتبارات دولتی در این زمینه، به خصوص در حوزه ایمنی و شهری بسیار کم و ناچیز است. اراک جزء آلودهترین شهرهای کشور از نظر آلودگی هوا است. به همین دلیل نخستین شهری است که برقیسازی ناوگان حملونقل عمومی را در کشور آغاز کرد و نیاز است در این خصوص حمایت شود. بر همین اساس تقاضا داریم در حوزه حملونقل عمومی، اراک را یاری کنند.
وی به موضوع ماده 23 قانون راهور اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: برگشت سهم اراک از ماده 23 قانون راهور در حوزه جرایم راهنمایی و رانندگی حدود 4 سال است که هیچ بوده، در حالی که تمام حوزههای مورد نظر این قانون را بدون اخذ هرگونه وجهی از دولت، اجرایی کردهایم. سهم اراک از این قانون، در 2 سال اخیر قریب به 2000 میلیارد ریال است، بر این اساس خواستار عملیاتی شدن پرداخت این سهم هستیم.
پروژههایی که در اراک تعریف شده خدمترسانی بهتر را پیگیری میکنند
علیرضا محمودی شهردار اراک نیز در این مراسم گفت: پروژههایی که در اراک تعریف شده، خدمترسانی بهتر به مردم را پیگیری میکنند تا رفاه مردم محقق شود. تلاش مجموعه مدیریت شهری در این راستا باید همچنان ادامه یابد. پروژه دره گردشگری گردو به عنوان یکی از پروژههای شهری اراک حائز اهمیت است و تلاش شده که طرح گردشگری مناسبی برای این منطقه تعریف شود. دره گردشگری گردو مکان سنتی قدیمی است و هویت فرهنگی برای شهروندان اراک دارد.