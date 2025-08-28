۶ پروژه مهم آب و فاضلاب در شهرستان اردبیل افتتاح شد

به گزارش ایلنا، مسعود خیرجو در جریان آیین کلنگ زنی شروع عملیات اجرایی شبکه فاضلاب محلات سیزدگانه اظهار کرد: کل شبکه اجرای فاضلاب محلات ۱۳گانه ۲۰۰کیلومتر با برآورد اولیه ۱۰هزار میلیارد ریال و هزینه قرار داد ۱۸کیلومتر در سال جاری ۷۸۵میلیارد ریال اعلام شده که پیشرفت اجرا و تامین اعتبار لازم این پروژه به مراتب انجام می شود‌.

وی با بیان اینکه آب و فاضلاب استان در تمامی مناطق و شهرستان های استان پروژه اجرا می کند تصریح کرد: امروز شاهد افتتاح پروژه های تکمیل شده شهرستان اردبیل و آیین کلنگ زنی شبکه فاضلاب مناطق سیزدگانه هستیم.

وی افزود: در روستای علی آباد گلمغان داخل شبکه به طول ۶.۵کیلومتر و کنتور گذاری ۱۵۰ انشعاب به ارزش۶۵میلیارد ریال انجام شده و نیرو رسانی، تجهیز پمپاژ سرچاهی، و بهسازی چشمه و نیز خط انتقال روستای میجندی نیز به بهره برداری رسید.

رییس هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل ادامه داد: در روستای خیارک و ینگجه ملامحمد حسن نیز اجرا و استاندارد سازی داخل شبکه به طول ۱۰ کیلومتر و کنتور گذاری ۲۳۰ انشعاب و تجهیز پمپاژ سرچاهی به ارزش۱۴۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

وی با اشاره به اینکه اجرای اصلاح مخزن ۶۰متر مکعب و اصلاح خط انتقال روستای شندرشامی به ارزش ۳۵میلیارد ریال به پایان رسید گفت: توسعه شبکه فاضلاب در سطح شهر به طول۷کیلومتر در مرکز شهر و قسمت غربی به ارزش ریالی ۳۵۰میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

خیرجو تصریح کرد: در سایر شهرستان ها نیز با فعالیت شبانه روزی عوامل شرکت آب و فاضلاب انجام شده و بیشتر آنها در حال افتتاح و برخی نیز در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد‌.

این مسوول در رابطه با خط انتقال فاضلاب شهری در تصفیه خانه مدول دوم اردبیل اظهار کرد: خط انتقال با پیسرفت۹۵ درصد و تصفیه خانه با پیشرفت ۷۸درصد در حال اجرا است و با تامین اعتبار لازم در اسرع وقت به بهره برداری می رسند.

گفتنی است آیین گلنگ زنی شروع عملیات اجرایی شبکه فاضلاب محلات۱۳ گانه با حضور نمایندگان مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی ،فرماندار اردبیل و جمعی از مسوولان استانی و محلی برگزار شد.

انتهای پیام/