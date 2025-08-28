خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس پلیس راهور استان خبر داد؛

اعمال محدودیت‌های ترافیکی مراسم تقریظ رهبر معظم انقلاب در قزوین

اعمال محدودیت‌های ترافیکی مراسم تقریظ رهبر معظم انقلاب در قزوین
کد خبر : 1679377
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راهور استان قزوین از اعمال محدودیت های ترافیکی در راستای برگزاری مراسم رونمایی از تقریظ رهبر معظم انقلاب بر کتاب پاسیاد پسر خاک در روز جمعه 7 شهریورماه 1404 در محدوده مسجد جامع عتیق شهر قزوین خبر داد.

به گزارش    ایلنا از قزوین،  سرهنگ علی آسیایی  در تشریح جزئیات این خبر گفت: با هدف تسهیل در عبور و مرور وسایل نقلیه به منظور برگزاری مراسم رونمایی از تقریظ رهبر معظم انقلاب بر کتاب پاسیاد پسر خاک در روز جمعه  7 شهریور ماه 1404 محدودیت های ترافیکی در محدوده مسجد جامع عتیق شهر قزوین اعمال خواهد شد. 

وی در ادامه افزود: بر این اساس، تمامی کوچه های منتهی به مسجد جامع عتیق از ساعت 1400 روز جمعه هفتم شهریور ماه لغایت پایان مراسم مسدود است. 

رئیس پلیس راهور استان با بیان اینکه رانندگان با برنامه ریزی صحیح از مسیرهای جایگزین استفاده نمایند، خاطرنشان کرد: شهروندان ضمن رعایت محدودیت های ترافیکی اعلامی و همکاری با پلیس، حتی‌الامکان جهت شرکت در مراسم از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش