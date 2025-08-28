به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ علی آسیایی در تشریح جزئیات این خبر گفت: با هدف تسهیل در عبور و مرور وسایل نقلیه به منظور برگزاری مراسم رونمایی از تقریظ رهبر معظم انقلاب بر کتاب پاسیاد پسر خاک در روز جمعه 7 شهریور ماه 1404 محدودیت های ترافیکی در محدوده مسجد جامع عتیق شهر قزوین اعمال خواهد شد.

وی در ادامه افزود: بر این اساس، تمامی کوچه های منتهی به مسجد جامع عتیق از ساعت 1400 روز جمعه هفتم شهریور ماه لغایت پایان مراسم مسدود است.

رئیس پلیس راهور استان با بیان اینکه رانندگان با برنامه ریزی صحیح از مسیرهای جایگزین استفاده نمایند، خاطرنشان کرد: شهروندان ضمن رعایت محدودیت های ترافیکی اعلامی و همکاری با پلیس، حتی‌الامکان جهت شرکت در مراسم از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

انتهای پیام/