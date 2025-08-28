شروع عملیات اجرایی و بهرهبرداری از پروژه های زیرساختی راه در کهگیلویه و بویراحمد
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد از شروع عملیات اجرایی و بهرهبرداری چندین پروژه عمرانی در حوزه راهسازی، بهسازی مسیرهای روستایی و توسعه زیرساختهای شهری این استان با اعتباری بیش از ۱۰۰ میلیاردتومان خبرداد.
به گزارش ایلنا از باشت، عیسی شهامت در حاشیه آئین افتتاح پروژه بهسازی راه روستایی سرآبیز باشت گفت: عملیات آسفالت و بهسازی معابر روستای سرآبیز بمساحت ۲۳ هزار مترمربع و به نمایندگی از ۱۱ روستا با اعتباری بیش از ۵۴ میلیارد تومان افتتاح شد.
وی افزود: از تعریض جادههای روستایی تا روشنایی محورهای اصلی قرار است بصورت همزمان انجام شود و این پروژهها با اعتباری بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری می رسند که گامی مهم در توسعه زیرساختهای منطقه محسوب میشوند.
معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت این پروژه گفت: «بهسازی و توسعه زیرساختهای روستایی از اولویتهای اصلی دولت است و از سویی ، ادامه ساخت و بهسازی کانال هدایت آب های سطحی روستای سرآبیز نیز بر اساس وعده هایی که داده شده، در دستور کار قرار دارد.»
شهامت، از کلنگ زنی و بهرهبرداری از پروژه بهسازی راه های روستایی منصورآباد، بَرغون و گروس در شهرستان باشت هم خبرداد و خاطرنشان کرد: این پروژه بطول ۹ هزار و ۲۰۰ مترمربع و اعتباری بیش از ۲۶ میلیارد و ۲۵۸ میلیون تومان کلنگزنی شد.
وی با اشاره به زمانبندی اجرای این پروژه ها هم ادامه داد: «اقدامات اولیه این پروژه ها از اردیبهشتماه سالجاری شروع و پیشبینی میشود این مسیر تا ۱۲ ماه و با همکاری مردم به بهرهبرداری برسد.»
وی گفت: کلنگ عملیات اجرایی پروژه بهسازی و تعریض محور پُشت کوه باشت (قطعه یک گلستان) بطول پنج کیلومتر و با اعتبار اولیه ۳۵ میلیارد تومان به زمین زده شد.
معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: یکی دیگر از پروژههای مهم که به بهره برداری رسید، اجرای سیستم روشنایی محور باشت به گچساران از سمت شِلال دان به خان احمد، سعادتآباد و خیرآباد بطول ۲ هزار متر بود.
شهامت افزود: این طرح با اعتباری بیش از ۲۹ میلیارد تومان اجرا شده و هدف از آن افزایش ایمنی و کاهش خطرات جادهای در این مسیر پرتردد عنوان شده است.
به گزارش ایلنا، شهرستان باشت از شهرستانهای ششگانه گرمسیری در استان کهگیلویه و بویراحمد بشمار میرود که با یاسوج مرکز استان حدود ۱۰۰ کیلومتر فاصله دارد.