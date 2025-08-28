خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شروع عملیات اجرایی و بهره‌برداری از پروژه های زیرساختی راه در کهگیلویه و بویراحمد

شروع عملیات اجرایی و بهره‌برداری از پروژه های زیرساختی راه در کهگیلویه و بویراحمد
کد خبر : 1679376
لینک کوتاه کپی شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد از شروع عملیات اجرایی و بهره‌برداری چندین پروژه عمرانی در حوزه راه‌سازی، بهسازی مسیرهای روستایی و توسعه زیرساخت‌های شهری این استان با اعتباری بیش از ۱۰۰ میلیاردتومان خبرداد.

به گزارش ایلنا از باشت، عیسی شهامت در حاشیه آئین افتتاح پروژه بهسازی راه روستایی  سرآبیز باشت گفت: عملیات آسفالت و بهسازی معابر روستای سرآبیز بمساحت ۲۳ هزار مترمربع و به نمایندگی از ۱۱ روستا با اعتباری بیش از ۵۴ میلیارد تومان افتتاح شد.

وی افزود: از تعریض جاده‌های روستایی  تا روشنایی محورهای اصلی  قرار است بصورت همزمان انجام  شود و    این پروژه‌ها با اعتباری بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری می رسند که گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های منطقه محسوب می‌شوند.

معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت این پروژه گفت: «بهسازی و توسعه زیرساخت‌های روستایی از اولویت‌های اصلی دولت است و از سویی ،   ادامه ساخت و بهسازی کانال هدایت آب‌ های سطحی روستای سرآبیز نیز بر اساس وعده‌ هایی که داده شده، در دستور کار قرار دارد.»

شهامت، از کلنگ زنی و بهره‌برداری از پروژه بهسازی راه های روستایی منصورآباد، بَرغون و  گروس در شهرستان باشت هم خبرداد و خاطرنشان کرد: این پروژه بطول ۹ هزار و ۲۰۰ مترمربع و اعتباری بیش از  ۲۶ میلیارد و ۲۵۸ میلیون تومان کلنگ‌زنی شد.

وی با اشاره به زمان‌بندی اجرای این پروژه ها هم ادامه داد: «اقدامات اولیه این پروژه ها از اردیبهشت‌ماه سال‌جاری شروع و پیش‌بینی می‌شود این مسیر تا  ۱۲ ماه و با همکاری مردم به بهره‌برداری برسد.»

وی گفت: کلنگ عملیات اجرایی پروژه بهسازی و تعریض محور پُشت کوه باشت (قطعه یک گلستان) بطول پنج کیلومتر و با اعتبار اولیه ۳۵ میلیارد تومان به زمین زده شد.

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود:  یکی دیگر از پروژه‌های مهم که به بهره‌ برداری رسید، اجرای سیستم روشنایی محور باشت به گچساران از سمت شِلال دان به خان احمد، سعادت‌آباد و خیرآباد بطول ۲   هزار متر بود.

شهامت افزود: این طرح با اعتباری بیش از  ۲۹ میلیارد تومان اجرا شده و هدف از آن افزایش ایمنی و کاهش خطرات جاده‌ای در این مسیر پرتردد عنوان شده است.

به گزارش ایلنا، شهرستان باشت از شهرستان‌های ششگانه گرمسیری در استان کهگیلویه و بویراحمد بشمار می‌رود که با یاسوج مرکز استان حدود ۱۰۰ کیلومتر فاصله دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش