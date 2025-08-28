خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک مرکز غیرمجاز دندانپزشکی در کرخه با دستور قضایی پلمب شد

یک مرکز غیرمجاز دندانپزشکی در کرخه با دستور قضایی پلمب شد
کد خبر : 1679365
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کرخه از پلمب یک مرکز غیرمجاز دندانپزشکی با دستور قضائی و با همکاری نیروی انتظامی در این شهرستان خبر داد.

علیرضا مزرعه عصر امروز پنجشنبه در گفت‌وگو با ایلنا در خوزستان بیان کرد: این مرکز توسط فردی فاقد تحصیلات مرتبط و مجوز قانونی اداره می‌شد و اصول اولیه بهداشتی در آن رعایت نمی‌شد که می‌توانست سلامت مردم را تهدید کند.

وی ادامه داد: با پیگیری کارشناسان نظارت بر درمان و دستور دادستان کرخه، فعالیت این فرد، متوقف و متخلف برای رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان کرخه تأکید کرد: سلامت مردم خط قرمز است و هرگونه فعالیت درمانی غیرمجاز با واکنش سریع و قاطع دستگاه قضایی و مجموعه بهداشت روبرو خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش