یک مرکز غیرمجاز دندانپزشکی در کرخه با دستور قضایی پلمب شد

علیرضا مزرعه عصر امروز پنجشنبه در گفت‌وگو با ایلنا در خوزستان بیان کرد: این مرکز توسط فردی فاقد تحصیلات مرتبط و مجوز قانونی اداره می‌شد و اصول اولیه بهداشتی در آن رعایت نمی‌شد که می‌توانست سلامت مردم را تهدید کند.

وی ادامه داد: با پیگیری کارشناسان نظارت بر درمان و دستور دادستان کرخه، فعالیت این فرد، متوقف و متخلف برای رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان کرخه تأکید کرد: سلامت مردم خط قرمز است و هرگونه فعالیت درمانی غیرمجاز با واکنش سریع و قاطع دستگاه قضایی و مجموعه بهداشت روبرو خواهد شد.

