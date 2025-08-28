یک مرکز غیرمجاز دندانپزشکی در کرخه با دستور قضایی پلمب شد
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کرخه از پلمب یک مرکز غیرمجاز دندانپزشکی با دستور قضائی و با همکاری نیروی انتظامی در این شهرستان خبر داد.
علیرضا مزرعه عصر امروز پنجشنبه در گفتوگو با ایلنا در خوزستان بیان کرد: این مرکز توسط فردی فاقد تحصیلات مرتبط و مجوز قانونی اداره میشد و اصول اولیه بهداشتی در آن رعایت نمیشد که میتوانست سلامت مردم را تهدید کند.
وی ادامه داد: با پیگیری کارشناسان نظارت بر درمان و دستور دادستان کرخه، فعالیت این فرد، متوقف و متخلف برای رسیدگی قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شد.
مدیر شبکه بهداشت و درمان کرخه تأکید کرد: سلامت مردم خط قرمز است و هرگونه فعالیت درمانی غیرمجاز با واکنش سریع و قاطع دستگاه قضایی و مجموعه بهداشت روبرو خواهد شد.