واژگونی خودرو ساندرو در جاده افشاریه 5 مصدوم برجای گذاشت

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان قزوین گفت:‌ در پی واژگونی یک دستگاه خودروی سواری ساندرو در حوالی روستای برزلجین، پنج نفر از سرنشینان این خودرو مصدوم شدند و توسط تیم‌های اورژانس و امدادی به بیمارستان تأمین تاکستان منتقل شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، یوسف اکبری شهرستانکی با اعلام این خبر گفت: این حادثه ظهر روز 6 شهریور، ساعت 12:20 در جاده‌ی افشاریه و در سه کیلومتری روستای برزلجین رخ داد.

وی اضافه کرد: پس از اعلام حادثه به مرکز اورژانس استان، دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس دانسفهان و ضیاآباد به همراه یک دستگاه آمبولانس از جمعیت هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و فوریت‌های پزشکی استان قزوین ادامه داد: بر اساس این گزارش، تمامی مصدومان پس از دریافت اقدامات درمانی در محل، به بیمارستان تأمین شهر تاکستان انتقال یافتند.

