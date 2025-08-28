قاتلان زنجانی دستگیر شدند /همسر مقتول به قتل اعتراف کرد

به گزارش ایلنا، سرهنگ ابراهیم آقاجانلو اظهار کرد: در حادثه نخست، روز گذشته ۵ شهریور وقوع یک فقره قتل در یکی از مناطق حاشیه‌ای شهرستان زنجان کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی را به محل حادثه کشاند.

وی افزود: با حضور ماموران پلیس آگاهی در صحنه قتل، گزارش کشته شدن جوانی ۱۸ ساله با ضرب و جرح در یک منزل مسکونی تائید و دستگیری قاتل در دستور کار قرار گرفت.

آقاجانلو تصریح کرد: تحقیقات میدانی حاکی از اختلاف مقتول با پدربزرگش را داشت که بلافاصله پیرمرد ۶۵ ساله مظنون به قتل نوه ۱۸ ساله دستگیر و در بازجوئی‌های فنی - پلیسی صراحتا به جرم انتسابی اعتراف و با دستور مقام قضایی در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرپرست پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان زنجان خاطرنشان کرد: پلیس به طور مستمر برای برقراری نظم و امنیت شهروندان و برخورد با مجرمان و هنجارشکنان از هیچ تلاشی فروگذار نیست و انتظار می‌رود شهروندان عزیز نیز ضمن همکاری مستمر با پلیس، با اطلاع از هرگونه موارد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ یا ۱۳۰ مرکز فوریت پلیس آگاهی اطلاع‌رسانی کند.

وی ادامه داد: همچنین در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر مرگ جوانی ۲۱ ساله در اثر برخورد با خودرو در ورودی شهر زنجان، بلافاصله تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی به محل اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه کارآگاهان در تحقیقات اولیه از همسر متوفی، متوجه اظهارات ضد و نقیض وی شدند، افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضایی، متهمه جهت بررسی بیشتر به مقر انتظامی دلالت و جسد نیز به پزشکی قانونی انتقال داده شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: با انتقال همسر مقتول به مقر پلیس آگاهی، وی لب به اعتراف گشود و صراحتا اظهار کرد که در روز حادثه بعد از مشاجره و بحث در اتوبان زنجان - قزوین، همسرم که پیاده بود در تلاش برای انصراف من از رانندگی با خودروی خودمان از پنجره آویزان و حین حرکت خودرو با نیوجرسی‌های کنار جاده برخورد کرد که منجر به مرگ وی شد.

سرپرست پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان تصریح کرد: متهمه بعد از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و با دستور مقام قضایی روانه زندان شد.

