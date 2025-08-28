فتح دماوند با خلق یه رکورد جدید کوهنوردی در پاسداشت فردوسی

مجید پارسائی در گفت و گو با ایلنا از یاسوج گفت: علی داوری و محمد نیک‌مراد، کوهنوردان استان کهگیلویه و بویراحمد، موفق به ثبت رکوردی جدید در عرصه کوهنوردی استقامتی کشور شدند.

وی افزود: این کوهنوردان در روز چهارشنبه توانستند در مدت زمان ۱۶ ساعت و هشت دقیقه، چهار بار و از چهار جبهه اصلی (شمالی، جنوبی، شرقی و غربی) به قله دماوند بام ایران صعود کنند.

بگفته وی، این دستاورد ورزشی شامل مجموع صعود عمودی بیش از هشت هزار متر بود که از نظر فیزیکی مشابه صعود به قله اورست از سطح دریا در کمتر از یک شبانه‌روز است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: این کوهنوردان در تیرماه امسال نیز ۴۶ قله بالای چهار هزار متری خط‌الرأس رشته‌کوه دنا را طی ۶۴ ساعت بدون وقفه ثبت کرده و مورد تقدیر و حمایت اداره کل ورزش و جوانان استان قرار گرفتند.

پارسائی گفت:‌ این نوع ثبت رکورد در استانداردهای کوهنوردی جهانی با عنوان «سریع‌ترین زمان ثبت‌شده» یا FKT (Fastest Known Time) شناخته می‌شود و یکی از معتبرترین و چالشی‌ترین شاخه‌ها در ورزش‌های استقامتی کوهستان به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه در این چارچوب، بهترین ورزشکاران جهان تلاش می‌کنند تا بر روی مسیرهای نمادین و مهم، سریع‌ترین زمان ممکن را ثبت کنند، خاطرنشان کرد: این کوهنوردان کهگیلویه و بویراحمدی با ثبت زمان ۱۶ ساعت و هشت دقیقه، چهار با صعود از چهار جبهه شمالی، جنوبی و شرقی و غربی دماوند، نام ایران را در این حوزه تخصصی مطرح کرده‌اند.

علی داوری، یکی از این دو کوهنورد در خصوص این صعود هم گفت: «هدف ما سنجش توانایی‌ها و اجرای یک برنامه دقیق و حساب‌شده بر روی نماد ملی کوهستان‌های ایران بود. این موفقیت نتیجه ماه‌ها تمرین و برنامه‌ریزی تیمی است و خوشحالیم که توانستیم آن را با موفقیت به پایان برسانیم.»

وی افزود: «من این صعود را به فردوسی بزرگ تقدیم می‌کنم. چرا که در طول چهار بار بالا رفتن و پایین آمدن از قله، به ابیات شاهنامه درباره زندانی کردن ضحاک به دست فریدون، در غاری در دل دماوند فکر می‌کردم:

