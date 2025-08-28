روایت استاندار البرز از بحرانهای همزمان استان؛
قطعی برق، آتشسوزی پستها و خاموشی طولانی/نارضایتی مردم از قیمت و کیفیت نان
عبداللهی از مردم عذرخواهی کرد
استاندار البرز با عذرخواهی از مردم بابت قطع مکرر برق، به ناترازی ۴۵۰ مگاواتی برق در تابستان امسال، انفجار پستها و خاموشیهای اجباری اشاره کرد و در کنار آن، از نارضایتی همزمان مردم، نانوایان و دولت در موضوع نان خبر داد و راهحل اصلی عبور از بحران برق را توسعه نیروگاههای خورشیدی و اصلاح سیاستهای یارانهای را نیز در حوزه نان دانست.
به گزارش ایلنا از البرز، مجتبی عبداللهی استاندار البرز با اشاره به وضعیت نامطلوب شبکه برق استان اظهار کرد: مصرف برق در تابستان امسال به ۱۹۷۳ مگاوات رسید، در حالیکه ظرفیت تأمینشده فقط ۱۵۵۰ مگاوات بود. این یعنی با کسری ۴۵۰ مگاواتی روبهرو شدیم.
عبداللهی با عذرخواهی از مردم بابت خاموشیهای مکرر، تأکید کرد که این بحران صرفاً محدود به البرز نبوده و وزارت نیرو خاموشیها را با رویکرد عدالتمحور در سراسر کشور توزیع کرده است.
خاموشیهای خانگی، صنعتی و کشاورزی
به گفته استاندار، «۲۵۰ مگاوات از خاموشیها به بخش خانگی اختصاص یافت که بهصورت چرخشی و دو ساعته در مناطق مختلف اجرا شد. برق شهرکهای صنعتی نیز هفتهای دو روز کامل قطع میشود و از عصر تا نیمهشب هم خاموشی دارند. بخش کشاورزی هم سهم خود را از قطعیها داشته است.
عبداللهی راهحل پایدار بحران برق را توسعه انرژیهای تجدیدپذیر دانست و اضافه کرد: مجوز تولید ۳۶۰۰ مگاوات برق خورشیدی صادر شده است؛ بیش از ناترازی فعلی استان. هر مگاوات برق خورشیدی ۴۰ میلیارد تومان هزینه و یک هکتار زمین نیاز دارد.» او از ورود ۳۰۰ مگاوات برق خورشیدی به مدار تا پایان سال خبر داد.
از انفجار فیدرها تا آتشسوزی پستها
استاندار هشدار داد: مصرف برق البرز از سال ۹۵ تاکنون از ۱۱۵۰ به ۲۰۰۰ مگاوات رسیده، اما زیرساختها همپای آن رشد نکردهاند. این وضعیت باعث خرابی پستها، انفجار فیدرها و آتشسوزی برخی پستهای برق شده که خاموشیهای خارج از برنامه را رقم میزند.
استاندار البرز درباره تعطیلی پنجشنبهها برای کاهش مصرف انرژی، اظهار کرد: این تعطیلی تنها تا پایان شهریور اعتبار دارد. شخصاً موافق ادامه آن نیستم، چرا که تعطیلات پنجشنبه و جمعه، بر ارتباطات اقتصادی و بینالمللی کشور اثر منفی میگذارد.
نارضایتی مردم از نان؛ پیشنهاد یارانه مستقیم به مردم
استاندار البرز در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از وضعیت نان، تصریح کرد: مردم از کیفیت نان راضی نیستند، نانوایان از سود پایین گلایه دارند و دولت هم از بازدهی یارانه ناراضی است. در حال حاضر دولت گندم را کیلویی ۲۵ هزار تومان میخرد و با نرخ هزار تومان در اختیار نانوایی قرار میدهد؛ اما این یارانه سنگین، کیفیت نان را تضمین نکرده است.
وی با ارائه پیشنهادی افزود: اگر اختیار داشتم، ترجیح میدادم یارانه آرد مستقیم به مردم پرداخت شود تا هرکس بتواند با کارت یارانه، نان آزاد و با کیفیت بخرد. در این صورت نیازی به کنترلهای سنگین بر توزیع آرد نبود.