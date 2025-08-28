خبرگزاری کار ایران
با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش;

سه طرح آموزشی در شهرستان مبارکه به بهره‌برداری رسید

سه طرح آموزشی، پرورشی و ورزشی روز پنجشنبه و در پنجمین روز از هفته دولت با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان نوسازی مدارس کشور در شهرستان مبارکه افتتاح شد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، این طرح‌ها شامل سالن ورزشی شهدای خدمت در محله دهنو مبارکه، پژوهش سرای دانش آموزی و مدرسه شهدای یزدان است.

سالن ورزشی شهدای خدمت در محله «دهنو» مبارکه با مساحت یک هزار و ۳۰۰ مترمربع با مشارکت فولاد مبارکه و نوسازی مدارس و با هزینه ای بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

پژوهش سرای دانش آموزی «حاج قربانعلی عقیلی» با زیربنای ۲ هزار و ۴۰۰ مترمربع دیگر پروژه ای بود که امروز افتتاح شد. این پژوهش سرا با مشارکت این خیر نیک اندیش و با هزینه ای بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال افتتاح شد.

مدرسه «شهدای یزدان» شاخص ترین پروژه امروز بود که با مشارکت حاجیه خانم نصرت سلیمانی، مادر شهیدان یزدان، ساخته شد و به بهره برداری رسید. برای ساخت این پروژه اعتباری بالغ بر ۱۳۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

این مدرسه با زیربنای ۵۰۰ مترمربع، شامل ۶ کلاس درس، آزمایشگاه، کارگاه و سالن چند منظوره می باشد.

همچنین در هفته دولت ۲۸ پروژه با ۱۵۰ کلاس درس و اعتبار چهار هزار میلیارد ریال در دیگر شهرستان‌های اصفهان به بهره برداری می‌رسد.

