سالن ورزشی شهدای خدمت در محله «دهنو» مبارکه با مساحت یک هزار و ۳۰۰ مترمربع با مشارکت فولاد مبارکه و نوسازی مدارس و با هزینه ای بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

پژوهش سرای دانش آموزی «حاج قربانعلی عقیلی» با زیربنای ۲ هزار و ۴۰۰ مترمربع دیگر پروژه ای بود که امروز افتتاح شد. این پژوهش سرا با مشارکت این خیر نیک اندیش و با هزینه ای بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال افتتاح شد.

مدرسه «شهدای یزدان» شاخص ترین پروژه امروز بود که با مشارکت حاجیه خانم نصرت سلیمانی، مادر شهیدان یزدان، ساخته شد و به بهره برداری رسید. برای ساخت این پروژه اعتباری بالغ بر ۱۳۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

این مدرسه با زیربنای ۵۰۰ مترمربع، شامل ۶ کلاس درس، آزمایشگاه، کارگاه و سالن چند منظوره می باشد.

همچنین در هفته دولت ۲۸ پروژه با ۱۵۰ کلاس درس و اعتبار چهار هزار میلیارد ریال در دیگر شهرستان‌های اصفهان به بهره برداری می‌رسد.

