معاون رئیسجمهور بر لزوم پایان دادن به«مدیریت ویترینی» تاکید کرد
معاون رئیس جمهور گفت: مدیریتهای غیرمیدانی باید پایان داده شود و سفرها و جلسات باید منجر به تغییر ملموس در زندگی مردم شوند، در غیر این صورت شکاف میان دولت و ملت عمیقتر خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالکریم حسینزاده در جلسه شورای اداری استان چهارمحال و بختیاری با ابراز علاقه به ایران، این انتصاب را فرصتی ارزشمند برای شناخت دردهای کشور و خدمت به مردم دانست و اظهار داشت: امیدوارم بتوانم هرچند کوچک، گامی برای این سرزمین بردارم.
وی با اشاره به روحیه میدانی رئیسجمهور، افزود: ایران روزهای سختی را پشت سر گذاشته و اکنون باید روحیه خدمتگذاری میان مردم تزریق شود. فعالیت یک مدیر هیچ تفاوتی با وزیر ندارد؛ ما یک زنجیره هستیم.
معاون رئیسجمهور به انتقاد از مدیریتهای ویترینی پرداخت و تأکید کرد: سفرها و جلسات باید منجر به تغییر ملموس در زندگی مردم شوند، در غیر این صورت شکاف میان دولت و ملت عمیقتر خواهد شد.
حسینزاده با اشاره به ثبات رتبه توسعهیافتگی استان طی دو دهه گذشته، خاطرنشان کرد: با وجود تلاشها، تغییری حاصل نشده و باید پاسخهای جدیدی برای مسائل قدیمی بیابیم زیرا نگاههای گذشته کارساز نبودهاند.
وی ناکافی بودن زیرساختها را عامل اصلی عقبماندگی دانست و خواستار همافزایی مدیران و شهروندان برای رهایی استان از تله محرومیت شد. او تمرکز سیاستها بر مرکز کشور و غفلت از پیرامون را یکی از مشکلات اساسی برشمرد.
معاون رئیسجمهور با انتقاد از کماثر بودن برنامههای پنجساله توسعه، گفت: استانهای برخوردار، برخوردارتر شدهاند و استانهای محروم همچنان محروم ماندهاند. باید با توجه به ظرفیتهای استان، نقشه راه مشخصی تدوین شود.
حسینزاده بر توانمندسازی مردم و نقشآفرینی آنان تأکید و تصریح کرد: در حوزه اشتغال پایدار، اتصال زنجیرههای ملی به مردمی، و تعاونیهای دهیاری برنامهریزی کردهایم.
وی اقدام در حوزههای تنش آبی، زیست عشایر، مسکن روستایی و عدالت آموزشی را ضروری خواند و با وجود محدودیتهای مالی دولت، وعده داد: استان چهارمحال و بختیاری در تخصیص اعتبارات در اولویت قرار خواهد گرفت.
حسینزاده در پایان با تأکید بر تصمیمگیری مسئولانه برای نسلهای آینده، قول همکاری و هماهنگی با مردم استان را داد و گفت: برای جبران کاستیها، تمام توان خود را به کار خواهیم گرفت.