نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد:
کمبود نیروی انسانی و امکانات برای حفاظت از جنگل ها و اماکن زیستمحیطی
نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد، وضعیت کنونی قرق بانان و محیط بانان این استان بعلاوه امکانات رفاهی و دفاعی آنان در صیانت و حفاظت از جنگل ها، مراتع و مناطق زیستمحیطی را ناکافی خواند.
به گزارش ایلنا از یاسوج، سیدنصیر حسینی در دیدار با شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیطزیست دولت چهاردهم با تشریح شرایط کنونی نیروهای قرق بان، محیط بان ، جنگل بان و حافظان صیانت از اراضی جنگلی و مرتعی در استان کهگیلویه و بویراحمد را ناکافی توصیف و اظهارداشت: انتطار این است وقتی مردم برای دفاع از این اراضی بسیار اصرار دارند، دولت نیز نسبت به افزایش نیروهای انسانی و رفع مشکلات رفاهی و امکانات مورد نیازشان اقدام بورزد.
وی گفت: استان کهگیلویه و بویراحمد دارای منابع ارزشمندی مانند جنگلها، گیاهان دارویی و آبهای روان است که حفاظت از آنها مستلزم تلاش مستمر، تجهیزات کافی و نیروی انسانی کافی است که امیدواریم با حمایت مرکز و دستور ویژه مسئولان، اقدامات موثری برای حفاظت از محیط زیست انجام شود.
نماینده ولیفقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: توسعه این استان باید همراه با حفاظت از منابع طبیعی باشد تا آیندگان بتوانند از این میراث ارزشمند بهرهمند شوند و این تلاشها زمینهساز افتتاح پروژههای ارزشمند در حوزه تولید و اشتغال باشد.
شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رییس سازمان محیطزیست دولت چهاردهم در خصوص حمایت از محیط زیست هم در این دیدار افزود: با توجه به سیاست های ابلاغی باید با توجه به ظرفیتهای ارزشمند استان، حفاظت از محیط زیست را در اولویت قرار دهیم.
وی با اشاره به اسناد بالادستی و سیاستهای ابلاغی رهبری در حوزه محیط زیست در ۱۵ بند گفت: حفاظت از سرمایههای طبیعی و دارایی های محیط زیست، میراث ما برای نسلهای آینده است.