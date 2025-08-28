رهبری اعجازگونه، خون شهدا و ایستادگی مردم پیروزی را برای ایران اسلامی رقم زد

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حجت‌الاسلام علی شیرازی امروز در جمع کارکنان فرماندهی انتظامی استان قزوین ضمن تبریک حلول ماه پر خیر و برکت ربیع الاول و اعیاد خجسته این ماه عزیز گفت: توفیقی حاصل شد در ماه ربیع الاول ماه شادی شیعیان در محضر همکاران عزیز در فرماندهی انتظامی استان قزوین باشم و امیدوارم در مسیر ولایت تا پایان حیاتمان زیر پرچم اسلام باقی بمانیم و رفتن ما با شهادت رقم بخورد.

این مقام مسئول در ادامه از شهدای والا مقام استان قزوین شهید عباس بابایی،شهید ابوترابی ،و شهید حسین لشکری یاد کرد و گفت: شهدای قزوین به تعبیر مقام عظمای ولایت مقام معظم رهبری از شهدای ممتاز هستند.

وی در ادامه با اشاره به زندگی نامه شهید لشگری، افزود: ما نمونه شهید لشگری را نداریم، این شهید والامقام از خلبانان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود، که چند روز پیش از آغاز رسمی جنگ ایران و عراق اسیر شد و پس از 18 سال اسارت، شش هزار روز اسارت در عراق به ایران بازگشت، او اولین ایرانی اسیرشده و آخرین اسیر آزادشده جنگ ایران و عراق است که در مجموع طولانی‌ترین مدت اسارت را در بین تمام اسیران این جنگ تحمل کرده است. پس از آزادی، رهبر معظم انقلاب، از وی با عنوان «سید الاسراء» نام برد.

این مقام انتظامی با اشاره به جنگ تحمیلی12 روزه رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: تفاوت جمهوری اسلامی با سایر قدرت‌ها در همین نکته است که قدرت ایران حاکی از یک قدرت الهی است؛ من در جنگ 12 روزه در بین کار کنان مجروح فراجا در بیمارستان بعثت ارتش بودم و عیادت می کردم هیچ یک از کارکنان گلایه نکردند، شهدای انتظامی حقیقتا مایع آبرو و عزت کشور شدند ما نباید این طور فرض کنیم که چون این شهید سرباز است عشق به شهادت ندارد من در خانواده یکی از سربازان شهید جنگ 12 روزه حاضر شدم که پدر شهید حتی لباس سیاه بر تن نکرده بود و هیچ گونه گلایه و اعتراضی نداشت و به شهید بودن فرزندش افتخار می کرد، خانواده های شهدا همواره، خصوصا در جنگ اخیر عامل عزت کشور بودند.

وی ادامه داد: دشمن امروز طراحی هایش متفاوت است، ملت ایران با هر تاکتیک دشمن آماده نبرد هستند و یک ملت ناشناخته است، رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمعی که بنده هم حضور داشتم، فرمودند "دشمن امروز طراحی می کند و 20 سل دیگر میوه آن را می چیند و هر لحظه نباید از دشمن غافل شد" طراحی جنگ اخیر یک طرح طولانی بود.

حجت الاسلام شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود با قرائت آیه هفتم سوره مبارکه محمد "إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ" «ای مؤمنان! اگر خدا را یاری کنید، خدا هم شما را یاری خواهد کرد»، تاکید کرد: اگر امروز موفقیتی در حوزه دفاعی و نظامی ایران وجود دارد به پاس خون شهدا و رهنمود های حکیمانه حضرت امام و رهبری است ما در جنگ 8 سال دفاع مقدس دست خالی بودیم امروز توان نظامی ایران متفاوت است بر اساس آیه "وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَٰکِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ" خداوند حامی ملت ایران است چون دشمن 46 سال است که قصد دارد این ملت از هم فرو بپاشد و چون خدا نمی خواهد نمی شود اراده خداوند مافوق همه اراده هاست، نمونه های تاریخی زیادی وجود دارد نمونه بارز آن زمین گیر شدن هواپیما های آمریکا در صحرای طبس بود که به تعبیر امام خمینی (ره) شن ها مامور خدا بودند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در پایان خاطر نشان کرد: وقتی کسی قیامت را باور کرد، نباید از مرگ هراس داشته باشد، ملت ایران ملت شهادت است یکی از دستاوردهای این جنگ تقویت اتحاد و انسجام ملی بود که مردم عزیز دین خودشان را به معنای واقعی کلمه به نظام اسلامی و کشور عزیزمان ادا کردند و ما در این جنگ مدیون مردم ولایتمدارمان و رهبری اعجاز گونه و هوشمندانه مقام معظم رهبری بودیم.

