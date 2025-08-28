وزیر دادگستری وارد ایلام شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، امروز (پنجشنبه) امیرحسین رحیمی، با حضور در استان ایلام، برنامه‌های متعددی را در دستور کار دارد.

بر اساس اعلام رسمی، افتتاح پروژه‌های عمرانی و خدماتی، غبارروبی مزار شهدا، دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه ایلام، شرکت در نشست شورای اداری و همچنین برگزاری جلسه با فعالان اقتصادی از جمله برنامه‌های وزیر دادگستری در سفر یک‌روزه به ایلام خواهد بود.

این سفر در چارچوب برنامه‌های هفته دولت و به‌منظور بررسی وضعیت پروژه‌ها و مسائل استان صورت گرفته است.

