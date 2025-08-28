شینا انصاری به کهگیلویه و بویراحمد سفر کرد

به گزارش ایلنا از یاسوج، افتتاح پروژه‌های هفته دولت، بررسی مسائل و چالش‌های محیط زیستی استان کهگیلویه و بویراحمد بعلاوه بازدید از برخی پروژه‌ها در شهرستان باشت از جمله برنامه‌های سفر یک روزه خانم شینا انصاری به این استان است.

وی با نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد دیدار و سپس تصفیه خانه و سیستم پایش آنلاین کارخانه سیمان مارگون را افتتاح کرد.

بهره‌برداری از پد بالگرد ویژه هلی‌برن نیرو و تجهیزات در ارتفاعات منطقه حفاظت شده دیل، دیدار با نمایندگان تشکل‌های زیست محیطی و کارکنان حفاظت محیط زیست از دیگر برنامه‌های این سفر عنوان شده است.

