شینا انصاری به کهگیلویه و بویراحمد سفر کرد
شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور به مناسبت هفته دولت و باهدف افتتاح و کلنگزنی برخی از پروژهها و بررسی مسائل زیست محیطی استان کهگیلویه و بویراحمد به یاسوج سفر کرده است.
به گزارش ایلنا از یاسوج، افتتاح پروژههای هفته دولت، بررسی مسائل و چالشهای محیط زیستی استان کهگیلویه و بویراحمد بعلاوه بازدید از برخی پروژهها در شهرستان باشت از جمله برنامههای سفر یک روزه خانم شینا انصاری به این استان است.
وی با نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد دیدار و سپس تصفیه خانه و سیستم پایش آنلاین کارخانه سیمان مارگون را افتتاح کرد.
بهرهبرداری از پد بالگرد ویژه هلیبرن نیرو و تجهیزات در ارتفاعات منطقه حفاظت شده دیل، دیدار با نمایندگان تشکلهای زیست محیطی و کارکنان حفاظت محیط زیست از دیگر برنامههای این سفر عنوان شده است.