افتتاح و کلنگزنی ۱۱۰ پروژه هفته دولت در بهمئی
فرماندار شهرستان بهمئی در استان کهگیلویه و بویراحمد از افتتاح و کلنگزنی ۱۱۰ پروژه عمرانی با اعتباری بیش از ۶۶۷ میلیارد تومان در این شهرستان بمناسبت هفته دولت و با حضور مسوولان ارشد استانی خبرداد.
لطف الله ایرمی در حاشیه حضور مسوولان ارشد استان کهگیلویه و بویراحمد در گلزار شهدای روستای بَرم اَلوان به ایلنا گفت: ۱۱۰ پروژه عمرانی با اعتباری بیش از ۶۶۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در هفته دولت امسال در شهرستان بهمئی افتتاح و یا کلنگزنی شد.
وی افزود: علاوه بر پروژههای عمرانی، در حوزه اقتصادی نیز شاهد کلنگزنی پروژههای بسیار ارزشمندی هستیم که مهمترین آنها کلنگ زنی ۱۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی با اعتبار ۴۸۰ میلیارد تومان با محوریت شرکت ساتبا و نیز یک نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی بخش خصوصی با اعتباری حدود ۸۰۰ میلیارد تومان هستیم.
فرماندار شهرستان بهمئی در استان کهگیلویه و بویراحمد، مجموع اعتبار این پروژه های انرژی را یکهزار و ۲۸۰ میلیارد تومان عنوان و خاطرنشان کرد: این پروژهها در راستای سیاستهای مهم دولت چهاددهم مبنی بر توسعه انرژیهای پاک و رفع ناترازی انرژی کشور است.
ایرمی گفت: شهرستان بهمئی از پتانسیل بالایی در زمینه انرژی خورشیدی برخوردار است، و این پروژهها باید در کمترین زمان ممکن به بهرهبرداری کامل رسیده تا نیاز شهرستان و استان در راستای تأمین برق پایدار را فراهم سازند.
به گزارش ایلنا، شهرستان بهمئی از شهرستانهای ششگانه گرمسیری در استان کهگیلویه و بویراحمد بشمار میرود که با یاسوج مرکز استان حدود ۳۰۰ کیلومتر فاصله دارد.
این شهرستان، مرز مابین استان های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد است که درجه گرما در برخی از روزهای سال از ۵۵ درجه نیز عبور می کند.