نیروگاه ۲۴ مگاواتی سیمان سامان کرمانشاه با حضور وزیر کار افتتاح شد

نیروگاه ۲۴ مگاواتی سیمان سامان کرمانشاه با حضور وزیر کار افتتاح شد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه سفر یک روزه خود به استان کرمانشاه، نیروگاه ۲۴ مگاواتی سیمان سامان را افتتاح کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، نیروگاه خودتامین برق مجموعه سیمان سامان که با ۲۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری گذاری راه اندازی شده، می‌تواند ۲۴ مگاوات تولید برق داشته باشد که معادل حدود ۶۰ درصد مصرف این مجموعه است.

عملیات احداث این نیروگاه سال ۱۴۰۱ آغاز شد که زمینه اشتغال مستقیم ۱۵۰ نفر را فراهم کرده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح روز پنجشنبه ششم شهریور وارد کرمانشاه شد و در اولین برنامه خود مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران این شهر را افتتاح کرد.

مجموعه سیمان مدلل در ۱۵ کیلومتری شهر کرمانشاه، سالانه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن سیمان و کلینکر تولید می کند.

واحد پاکت سازی مدلل هم سالانه ۹۰ میلیون قطعه پاکت تولید و بخش زیادی از آن را صادر می کند.

