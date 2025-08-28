به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، محمد آشوری، استاندار هرمزگان، در پنجمین روز از هفته دولت و در حاشیه افتتاح مجتمع چندمنظوره فرهنگی، ورزشی، آموزشی و امدادی هلال‌احمر در بندرعباس اظهار داشت: حضور در این مجموعه و بهره‌برداری از چنین پروژه‌ای، گام ارزشمندی در مسیر ارتقای توانمندی‌های امدادی و آموزشی استان است.

آشوری با قدردانی از تلاش‌های مدیرکل هلال‌احمر هرمزگان، گفت: در سال‌های اخیر، تحولات ارزشمندی در مسیر توسعه و پیشرفت هلال‌احمر استان شکل گرفته که نتیجه تلاش‌های مستمر این مجموعه و همکاران آن است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مجتمع چندمنظوره هلال‌احمر افزود: این مرکز با توجه به مأموریت‌های متنوع هلال‌احمر می‌تواند در حوزه آموزش نیروهای امدادی، ارتقای سطح علمی و عملی امدادگران و همچنین آمادگی جسمانی آنان نقش بسزایی داشته باشد. در این مجموعه، سالن ورزشی استاندارد و مرکز آموزش عملیاتی امداد و نجات نیز پیش‌بینی شده است.

استاندار هرمزگان ادامه داد: توانمندی امدادگران هلال‌احمر استان در حوادث مختلف طبیعی و غیرطبیعی بارها به اثبات رسیده است. نمونه بارز این موضوع، حادثه شناور شهید دژگاهی بود که تلاش منسجم امدادگران موجب نجات جان بسیاری از مصدومان شد.

آشوری در پایان ضمن قدردانی از خدمات هلال‌احمر استان تصریح کرد: این مجموعه در حوزه پاسخگویی سریع به حوادث، عملیات امداد و نجات، آموزش و ارتقای آمادگی نیروها، اقدامات ارزشمندی انجام داده که شایسته تقدیر است.

انتهای پیام/