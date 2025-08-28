به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، احمد میدری، روز پنجشنبه، ششم شهریور در سفر به استان کرمانشاه از کارخانه راکد اسیدسیتریک کرمانشاه بازدید کرد و خواستار فعالسازی این مجموعه شد.

این واحد تولید که سال ۱۳۸۵ به بهره‌برداری رسید، پس از چهار سال تولید، سال ۱۳۸۹ فعالیتش متوقف شد و اکنون چندین سال است راکد مانده و تلاش‌ها برای احیا آن نتیجه‌ای نداشت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این بازدید قول مساعد داد که مشکلات این واحد را پیگیری کند تا به چرخه تولید بازگردد.

میدری بهترین راهکار برای احیا کارخانه اسیدسیتریک کرمانشاه را واگذاری این واحد به بخش خصوصی اعلام کرد.

طبق برآوردهای صورت گرفته، ارزش کارخانه اسیدسیتریک کرمانشاه به نرخ امروز نزدیک به پنج هزار میلیارد تومان است.

احسان باقرخانی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه نیز در این بازدید از وضعیت سه واحد تحت مالکیت شستا(شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) در کرمانشاه شامل اسیدسیتریک، بیستون تامین و کاغذ غرب انتقاد کرد و گفت: این واحدها به نماد بی‌تفاوتی شستا در کرمانشاه تبدیل شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: کارخانه اسیدسیتریک کرمانشاه یک مجموعه دانش‌بنیان با ظرفیت بالا است که راه‌اندازی چنین واحدی به اعتبار بالایی نیاز دارد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با بیان اینکه تاکنون چندین مرتبه مشکلات این واحد پیگیری و تامین سرمایه شده است، افزود: این واحد به دلیل سوء‌مدیریت اکنون راکد است.

به گفته این مسئول، این واحد اکنون نیازمند یکسری تعمیرات دوره‌ای با اعتبار حدود ۲۲۰ میلیارد تومان است.

باقرخانی ابرازامیدواری کرد، با حمایت وزیر کار شاهد احیاء کارخانه اسیدسیتریک کرمانشاه باشیم.

وی از تاکید وزیر برای واگذاری اسیدسیتریک کرمانشاه به بخش خصوصی نیز استقبال کرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با بیان اینکه اکنون تنها یک واحد تولیدی در کشور با ظرفیت بسیار کمتر در حال تولید اسیدسیتریک است و از همین رو ناگزیر به تامین نیاز کشور از طریق واردات هستیم، گفت: در صورتی که واحد کرمانشاه راه‌اندازی شود و تولید داشته باشد، پیگیری‌های لازم برای اعمال تعرفه مناسب بر واردات اسید سیتریک را انجام خواهیم داد.

