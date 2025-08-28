خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ادامه شرجی در مناطق جنوبی و مرکزی خوزستان تا اوایل هفته آینده/شادگان مرطوبتربن نقطه‌ی استان

ادامه شرجی در مناطق جنوبی و مرکزی خوزستان تا اوایل هفته آینده/شادگان مرطوبتربن نقطه‌ی استان
کد خبر : 1679231
لینک کوتاه کپی شد.

اداره کل هواشناسی خوزستان اعلام کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته شادگان با ثبت ۹۲ درصد بیشترین میزان رطوبت را به خود اختصاص داد و پیش‌بینی می‌شود شرجی در نوار جنوبی و مرکزی استان تا روزهای ابتدایی هفته آینده ادامه یابد.

به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس اعلام اداره کل هواشناسی استان، در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین رطوبت ثبت‌شده مربوط به شادگان با ۹۲ درصد بوده است.

همچنین ایستگاه کشاورزی اهواز ۸۹ درصد، بندر ماهشهر ۸۸ درصد، آبادان ۸۷ درصد، اهواز ۸۵ درصد و هندیجان ۸۴ درصد رطوبت را ثبت کردند.

در همین مدت، میزان رطوبت در صفی‌آباد دزفول ۷۶ درصد، رامشیر ۷۴، شوش ۷۴، بستان ۶۹، شوشتر و هویزه ۶۸، امیدیه و بهبهان ۶۷، گتوند ۶۶، رامهرمز ۵۹، لالی ۵۵، آغاجاری ۵۴، حسینیه اندیمشک ۵۴، ایذه ۴۹، مسجدسلیمان ۴۸ و دهدز ۱۹ درصد گزارش شد.

طبق پیش‌بینی‌های هواشناسی استان، استقرار جریانات جنوبی همچنان ادامه دارد و تا روزهای آغازین هفته پیش رو، علاوه بر سواحل و مناطق جنوب شرقی، در مناطق جنوبی، مرکزی و تا حدودی بخش‌های شمالی استان به‌صورت متناوب  به‌ویژه در روز پنجشنبه افزایش رطوبت و شرجی رخ خواهد داد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش