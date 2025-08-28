ادامه شرجی در مناطق جنوبی و مرکزی خوزستان تا اوایل هفته آینده/شادگان مرطوبتربن نقطهی استان
اداره کل هواشناسی خوزستان اعلام کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته شادگان با ثبت ۹۲ درصد بیشترین میزان رطوبت را به خود اختصاص داد و پیشبینی میشود شرجی در نوار جنوبی و مرکزی استان تا روزهای ابتدایی هفته آینده ادامه یابد.
به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس اعلام اداره کل هواشناسی استان، در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین رطوبت ثبتشده مربوط به شادگان با ۹۲ درصد بوده است.
همچنین ایستگاه کشاورزی اهواز ۸۹ درصد، بندر ماهشهر ۸۸ درصد، آبادان ۸۷ درصد، اهواز ۸۵ درصد و هندیجان ۸۴ درصد رطوبت را ثبت کردند.
در همین مدت، میزان رطوبت در صفیآباد دزفول ۷۶ درصد، رامشیر ۷۴، شوش ۷۴، بستان ۶۹، شوشتر و هویزه ۶۸، امیدیه و بهبهان ۶۷، گتوند ۶۶، رامهرمز ۵۹، لالی ۵۵، آغاجاری ۵۴، حسینیه اندیمشک ۵۴، ایذه ۴۹، مسجدسلیمان ۴۸ و دهدز ۱۹ درصد گزارش شد.
طبق پیشبینیهای هواشناسی استان، استقرار جریانات جنوبی همچنان ادامه دارد و تا روزهای آغازین هفته پیش رو، علاوه بر سواحل و مناطق جنوب شرقی، در مناطق جنوبی، مرکزی و تا حدودی بخشهای شمالی استان بهصورت متناوب بهویژه در روز پنجشنبه افزایش رطوبت و شرجی رخ خواهد داد.