امروز هوای ۱۰ شهر خوزستان در وضعیت آلوده و چند شهر دیگر در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفتند.

به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، طی ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۰ صبح امروز پنجشنبه، وضعیت هوای شهرهای اهواز با شاخص ۱۶۲، امیدیه ۱۶۶، اندیمشک ۱۵۶، بهبهان ۱۷۲، دزفول ۱۵۴، رامهرمز ۱۷۵، سوسنگرد ۱۶۲، ماهشهر ۱۵۸، ملاثانی و هندیجان ۱۵۵ میکروگرم بر مترمکعب در شرایط ناسالم ثبت شد.

در این مدت، هوای شهرهای آبادان ۱۰۴، آغاجاری ۱۳۸، خرمشهر ۱۰۸، رامشیر ۱۱۲، شادگان ۱۳۸، شوش ۱۱۰، گتوند ۱۲۰، هفتکل ۱۲۳ و هویزه ۱۴۵ برای گروه‌های حساس ناسالم اعلام شده است.

طبق این گزارش، کیفیت هوا در شهرهای اندیکا، باغملک، لالی و مسجدسلیمان قابل قبول بوده و تنها شهر دزپارت هوای سالم و پاک را تجربه کرده است.

