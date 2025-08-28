به گزارش ایلنا از خوزستان، علی مدنی‌زاده، امروز پنجشنبه در حاشیه بازدید از چند واحد تولیدی در شهرک صنعتی شماره سه اهواز اظهار کرد: وضعیت فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی خوزستان رضایت‌بخش است و این استان نقش مهمی در تولید قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت کشور ایفا می‌کند.

وی هدف اصلی سفر خود به خوزستان را بررسی مشکلات تولیدکنندگان و بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: دولت مصمم است مسیر تأمین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل کند تا زمینه برای توسعه هر چه بیشتر صنایع فراهم شود.

مدنی‌زاده روند تولید در استان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: باید با کاهش دغدغه‌های صنایع، بستر رونق پایدار بخش خصوصی را فراهم کنیم و از ظرفیت‌های خوزستان در بخش انرژی و صنایع پشتیبان نفت حداکثر بهره‌برداری را داشته باشیم.

