خوزستان پیشتاز تولید تجهیزات نفتی در کشور/ به دنبال کاهش دغدغه‌های صنایع هستیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر جایگاه صنعتی خوزستان گفت: این استان در تولید قطعات و تجهیزات مورد نیاز حوزه نفت سرآمد است و دولت برای رفع مشکلات مالی واحدهای تولیدی آن برنامه‌ریزی کرده است.

به گزارش ایلنا از خوزستان، علی مدنی‌زاده، امروز پنجشنبه در حاشیه بازدید از چند واحد تولیدی در شهرک صنعتی شماره سه اهواز اظهار کرد: وضعیت فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی خوزستان رضایت‌بخش است و این استان نقش مهمی در تولید قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت کشور ایفا می‌کند.

وی هدف اصلی سفر خود به خوزستان را بررسی مشکلات تولیدکنندگان و بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: دولت مصمم است مسیر تأمین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل کند تا زمینه برای توسعه هر چه بیشتر صنایع فراهم شود.

مدنی‌زاده روند تولید در استان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: باید با کاهش دغدغه‌های صنایع، بستر رونق پایدار بخش خصوصی را فراهم کنیم و از ظرفیت‌های خوزستان در بخش انرژی و صنایع پشتیبان نفت حداکثر بهره‌برداری را داشته باشیم.

 

 

