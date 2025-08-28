به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس، حسینعلی امیری با بیان این که دیپلماسی گسترده و موفق جمهوری اسلامی ایران و استان فارس در منطقه، زمینه ساز تقویت مراودات و ارتباطات عمیق در حوزه های مختلف فرهنگی و هنری شده است، اظهار کرد: دیپلماسی نوروز با محوریت تخت جمشید یکی از رویکردهای مهم استان فارس در دولت وفاق بوده است و برگزاری ارکستر فیلارمونیک ارمنستان یکی از نتایج این راهبرد فرهنگی است.

نماینده عالی دولت در استان فارس با اشاره به 20 دیدار خود با سفرای کشورهای خارجی در راستای تقویت دیپلماسی بین المللی، افزود: ملت ارمنستان دارای سابقه طولانی مراوده و همکاری در ساخت حکومت عظیم ایران هستند و در پلکان کاخ آپادانا، نقش حضور محترمانه و دوستانه آنان، برای تاریخ ثبت شده است.

وی به ذهنیت و خاطره مطلوب مردم ایران از ارامنه و سابقه دوستی و همراهی ارمنستان با ایران در مقاطع مختلف تاریخی اشاره کرد و ادامه داد: حضور گروه ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در تخت جمشید و اجرای برنامه در سالگرد صدمین سال تاسیس، نشانه ارتباط و همکاری مطلوب ایران و ارمنستان است و می تواند زمینه ای برای گسترش ابعاد این همکاری در آینده باشد.

امیری تقویت مراودات با همسایگان به ویژه در حوزه های فرهنگی و هنری را زمینه ساز تحکیم روابط ملت های منطقه و ضامن صلح و پیشرفت و رفاه مردم دانست و افزود: تاریخ روشن همکاری ایران با ملت های همسایه، زمینه مناسبی برای گسترش ارتباطات فرهنگی و هنری است که افزایش اقتدار و امنیت کشور را نیز به دنبال خواهد داشت.

استاندار فارس به حضور 200 تن از شخصیت های هنری، فرهنگی ارمنستان در تخت جمشید اشاره کرد و با تاکید بر این که از شخصیت های برجسته فرهنگی و هنری ارمنی برای حضور در این برنامه ویژه، دعوت شده است، اظهار کرد: هنرمند برجسته ایرانی، لوئیس چکناواریان که اصالت ارمنی دارند و مدتی نیز رهبر ارکستر فیلارمونیک ارمنستان بوده اند برای حضور در این برنامه و رهبری ارکستر دعوت شده اند.

نماینده عالی دولت در استان فارس از حضور چندین وزیر و مقامات عالی رتبه ارمنستان در این استان و اجرای گروه ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در تخت جمشید خبر داد و گفت: سفرای چندین کشور خارجی و نیز بعضی از هنرمندان برجسته ایرانی نیز برای حضور در این مراسم دعوت شده اند.

وی با تاکید بر اهمیت تخت جمشید به عنوان پایتخت نوروزی ایران بزرگ و ایران فرهنگی و تاریخی، اجرای ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در تخت جمشید را تجربه ای ممتاز و نادر و زمینه ساز همگرایی و همکاری منطقه ای برشمرد.

امیری همچنین اجرای سرود «ای ایران» را با همخوانی همه شرکت‌کنندگان و مهمانان، پایان‌بخش اجرای ارکستر فیلارمونیک ارمنستان عنوان کرد که عشق و محبت به ایران بزرگ را یادآوری خواهد کرد.

