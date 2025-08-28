به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی روز پنجشنبه ششم شهریور ماه در آیین امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان استانداری لرستان، شرکت مخابرات ایران و شهرداری خرم‌آباد؛ با تاکید بر اینکه توسعه زیرساخت‌های مخابراتی به‌ویژه فیبر نوری بستر اصلی رشد اقتصاد دیجیتال در استان است، اظهارداشت: انعقاد یک تفاهم نامه جامع در این خصوص علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات عمومی، زمینه‌ساز ایجاد شهر هوشمند، حمایت از استارتاپ‌ها و رونق مشاغل دانش‌بنیان خواهد بود.

وی افزود: مخابرات به عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه، نقشی تعیین‌کننده در ارتقای کیفیت خدمات عمومی و ایجاد بسترهای نو برای فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دارد و با اجرای این طرح در لرستان، دسترسی پرسرعت و پایدار به اینترنت در تمامی شهرستان‌ها و مناطق گردشگری استان فراهم خواهد شد.

استاندار لرستان تاکید کرد: اجرای این تفاهم‌نامه می‌تواند تحولی اساسی در حمایت از استارتاپ‌ها، رونق مشاغل دیجیتال و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان استان ایجاد کند و به ارتقای کیفیت زندگی مردم و بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های گردشگری و صنعتی منجر شود.

مهندس شاهرخی با قدردانی از همراهی شهرداری خرم‌آباد و شرکت مخابرات ایران خاطرنشان کرد: این اقدام ارزشمند گامی جدی در جهت تحقق اهداف اقتصاد دیجیتال در لرستان خواهد بود

نصب ۲۴ هزار پورت فیبر نوری خانگی

مدیر مخابرات منطقه لرستان نیز در این جلسه گفت: با اجرای پروژه‌های نوین ارتباطی از جمله توسعه فیبرنوری خانگی، ارتقای پهنای باند و حذف تدریجی شبکه مسی، زمینه لازم برای رشد اقتصاد دیجیتال، دولت الکترونیک و هوشمندسازی خدمات در این استان فراهم می‌شود.

«نبی‌الله شمسی‌فر» اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۶۴۰ هزار خط تلفن ثابت منصوبه در استان وجود دارد که حدود ۳۴۰ هزار خط فعال هستند همچنین مردم لرستان از جمع یک میلیون و ۷۰۰ هزار سیم‌کارت همراه اول، بیش از یک میلیون و ۴۵۰ هزار سیم‌کارت را به‌صورت فعال استفاده می‌کنند.

وی با اشاره به وضعیت خدمات اینترنت ثابت افزود: در لرستان ۱۱۲ هزار پورت ADSL (اینترنت پرسرعت ثابت) منصوبه داریم که ۷۸ هزار پورت فعال هستند همچنین تاکنون ۱۵ هزار پورت VDSL (خدمت حد واسط اینترنت پرسرعت ثابت و فیبر نوری) ایجاد شده که حدود پنج هزار و ۵۰۰ پورت فعال دارد.

وی بیان کرد: علاوه بر این، ۲۴ هزار پورت فیبرنوری خانگی (FTTH) در استان نصب شده که تاکنون هشت هزار پورت آن فعال شده است.

شمسی‌فر با تاکید بر اهمیت گذار از شبکه‌های سنتی تصریح کرد: سیاست کلان شرکت مخابرات ایران خروج تدریجی شبکه مسی و حرکت به سمت شبکه‌های پرسرعت مبتنی بر فیبرنوری است که این تحول با حمایت دستگاه‌های اجرایی، شهرداری خرم‌آباد و سایر نهادها می‌تواند نقطه عطفی در توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال استان باشد.

مدیر مخابرات منطقه لرستان خاطرنشان کرد: با اجرای این پروژه‌ها، زمینه اتصال مدارس، مراکز درمانی، بانک‌ها، شعب اخذ رای، دفاتر ثبتی، شهرک‌های صنعتی و کسب‌وکارهای استان به شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک فراهم خواهد شد.

انتهای پیام/