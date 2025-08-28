بروجرد مهیای برگزاری مهمترین اتفاق تئاتری استان می شود

پژمان شاهوردی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در بروجرد اظهار داشت: سی و هفتمین جشنوار تئاتر استان لرستان بعد از سال‌ها در بروجرد برگزار می‌شود و ازآنجا که شهرستان بروجرد یکی از فعالترین و با سابقه‌ترین شهرهای استان لرستان در هنر نمایش می‌باشد و هنرمندان شاخصی در این زمینه دارد و نیز داری فرهنگ غنی در زمینه‌های مختلف هنری است انتظار می‌رود که مسئولین این شهرستان همچون همیشه پای کار این هنر متعالی باشند و در برگزاری این جشنواره آنچنان که زیبنده نام بروجرد است بر رونق آن بیفزایند تا هنرمندان مهمان ازسراسر استان و همچنین هنرمندان سرشناس کشوری که به عنوان داور مهمان شهر فرزانگان خواهند بود، خاطره ایی خوش از شهر بروجرد در ذهنشان به یادگار مانده و این شهر پایگاهی قدرتمند برای مهمانان هنرمند برون استانی باشد.

وی افزود: بیش از ۵۰ گروه نمایشی از سراسر استان داوطلب حضور در جشنواره شده‌اند که این تعداد متقاضی برای جشنواره استان لرستان یک رکورد از استقبال هنرمندان محسوب می‌شود.

شاهواردی در ادامه عنوان کرد: طی ۳ روز گروه‌های منتخب و راه یافته نمایش در شهر فرزانگان در بخش تئاتر صحنه ایی و خیابانی به رقابت خواهند پرداخت و علاقمندان به هنر نمایش می‌توانند در این جشنواره حضور و از نزدیک تازه‌های این هنر را مشاهده نمایند.

دبیر سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان لرستان عنوان کرد ازاین تعداد داوطلب حضور در جشنواره آثاری که کیفیت لازم را دارا باشند به این جشنواره که در شهرستان بروجرد برگزار می‌گردد راه پیدا کرده و در بخش‌های صحنه ایی و خیابانی به رقابت می‌پردازند و پس از آن دو اثر در بخش صحنه ایی و دو اثر در بخش خیابانی به مرحله بعد جشنواره تئاتر فجر معرفی می‌شوند.

شاهوردی با اشاره به کارآمد بودن هنر نمایش خاطر نشان کرد: ازآنجا که تئاتر رسانه ایی پویاست و کارکرد آن عینی می‌باشد این جشنواره می‌تواند در بخش فرهنگ‌سازی در تمام موضوعات اجتماعی سیاسی اقتصادی شهروندی و… موجب تعالی و آگاهی بخشی به عموم مردم باشد و این مهم نیازمند همیاری و همکاری مسئولین شهرستان بروجرد می‌باشد.

شاهوردی تاکید کرد: شان هنرمندان تئاتر لرستان رفیع است و باید در شهرستان بروجرد جشنواره ایی درشان این هنرمندان برگزار گردد.

دبیر سی و هفتمین جشنواره فجر اظهار داشت: ازهمه هنرمندان و مسئولینی که به محض شنیدن برگزاری این رخداد هنری در شهرستان بروجرد اعلام آمادگی برای با شکوه برگزار کردن آن داشتند بسیار سپاسگزارم و امیدوارم که با همت همه دلسوزان هنر در این شهرستان اتفاقی به یادماندنی در هنر شریف ومردمی تئاتر رقم بخورد.

انتهای پیام/