سردار «محمدرضا هاشمی فر» روز پنجشنبه ششم شهریور ماه در دیدار مجموعه مسئولان نیروی انتظامی استان به مناسبت هفته دولت با استاندار لرستان ضمن تبریک هفته دولت به کارکنان خدوم نظام مقدس جمهوری اسلامی و مجموعه دولت، گفت: در راستای اجرای برنامه‌های دولت و بویژه استاندار محترم، با تمام توان در کنار مجموعه استانداری لرستان خواهیم بود.

وی اظهارداشت: در حوزه تامین امنیت استان و اقدامات مرتبط با این بخش، همکاری و هماهنگی‌های لازم را با استانداری لرستان خواهیم داشت.

فرمانده نیروی انتظامی لرستان تصریح کرد: باوجود استاندار بومی، سخت کوش و آشنا به مسائل استان، قطعا برنامه‌ها و طرح‌های استان از روند اجرایی مطلوبی برخوردار خواهد بود.

استاندار لرستان نیز در این جلسه ضمن قدردانی از حضور و تبریک مجموعه انتظامی استان، گفت: نیروی انتظامی مجموعه‌ای پرتلاش، پای کار و زحمتکش است.

سید «سعید شاهرخی» اظهار داشت: این اقدام زیبای نیروی انتظامی برای تقدیر از خدمات کارکنان دولت در حقیقت به معنای تقدیر از جریان خدمت‌رسانی به مردم است.

وی ادامه داد: از جمله توفیقات نیروی انتظامی اینست که با دیدن آن‌ها، لبخند رضایت بر لبان مردم نقش می‌بندد و این نشان‌دهنده خدمتگزاری و رضایت مردم از عملکرد نیروی انتظامی است.

شاهرخی ادامه داد: رضایت مردم یکی از نعمت‌های خداوند به نیروی انتظامی است.

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش به ضرورت همکاری و فرهنگ‌سازی برای اجرای پویش «نه به تیراندازی» در راستای ارتقا امنیت روانی جامعه تاکید کرد.

شاهرخی افزود: با استفاده از ظرفیت فضای مجازی، فضای محیطی و بزرگان و ریش سفیدان می‌توان در راستای ترویج هرچه بیشتر این پویش اقدام کرد.

وی ادامه داد: برای توسعه هرچه بیشتر استان و نمایش ظرفیت‌های لرستان در بخش‌های مختلف به همکاری ویژه در این زمینه نیاز داریم تا مبادا تصویری از احساس ناامنی ایجاد شود.

استاندار لرستان با بیان اینکه اقدامات خوبی توسط دولت چهاردهم در لرستان رخ داده، گفت: ما باید شعار متفاوت عمل کردن را تحقق ببخشیم و کارهایی انجام دهیم که منجر به توسعه شتابان استان شود.

شاهرخی افزود: نیروی انتظام مجموعه‌ای پرکار، زحمت کش و همیشه پای کار هستند.

وی ادامه داد: یکی از الطاف خداوند به نیروی انتظامی اینست که مردم با دیدن لباس نیروی انتظامی خوشحال هستند و حضور شما در جامعه احساس آرامش ایجاد می‌کند.

استاندار لرستان ضمن آرزوی توفیق برای فرمانده انتظامی استان، گفت: باوجود تجربه زیاد و شناختی که در مجموعه کشور و استان لرستان دارید، قطعا در لرستان هم موفق هستید و خوشبختانه همکاران خوبی هم در نیروی انتظامی استان دارید.

