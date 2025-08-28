رئیس اداره برق بخش توکهور و هشتبندی شهرستان میناب:
سقوط ۱۳ پایه برق و ۱۵ میلیارد ریال خسارت تندباد و طوفان در هرمزگان
رئیس اداره برق بخش توکهور و هشتبندی شهرستان میناب از بروز خسارت به شبکههای برق در مناطق روستایی خبر داد و گفت: بحران اقلیمی و طوفان و تندباد باعث سقوط ۱۳ پایه در دو نقطه از بخش و شهرسندرک گردید.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، رضا جهانگیری، رئیس اداره برق بخش توکهور و هشتبندی شهرستان میناب از بروز خسارت به شبکههای برق در مناطق روستایی خبر داد و گفت: بحران اقلیمی و توفان و تندباد باعث سقوط ۱۳ پایه در دو نقطه از بخش و شهرسندرک گردید.
جهانگیری با تقدیر از نیروهای اجرایی اضافه کرد خساراتی بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال در این روستاها بر جای ماند، در روستای گرو مبلغ سه میلیارد ریال و در روستای آرنگو مرکزی نیز خسارتهایی به شبکه برق وارد شد.
رئیس اداره برق بخش توکهور و هشتبندی با تحسین همت نیروهای خدوم برق شهرستان میناب وبخش توکهور وهشت بندی وبخش سندرک اضافه کرد : جمعا ۱۰ اکیپ درروزی گرم وطاقت فرسا طی یک روز کاری مرحله احداث وبهره برداری از شبکه ترمیم شده را انحام دادند.
جهانگیری اضافه کرد : ۲۰ روستا ازفیدر برق روستای گرو استفاده می نمودند که باعملیات ترمیم شبکه گروه جهادی اداره برق شهرستان میناب و بخش توکهور هشت بندی و نیروهای بخش سندرک روشنایی دوباره به خانه ها برگشت وموجب افزایش رضایت مردم شد.
دراین عملیات ۳ اکیپ از مدیریت برق شهرستان میناب و ۲ اکیپ پیمانکاری ۲ اکیپ برق سندرک و یک اکیپ از برق بخش توکهور هشت بندی مشارکت داشتند.
گرو، روستایی در دهستان سندرک بخش سندرک شهرستان میناب در استان هرمزگان است.