دولت ۱۰ همت برای رفع تنش آبی روستاها تخصیص داد

به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالکریم حسین زاده در آیین افتتاحیه شرکت بیمه ایران استان چهارمحال و بختیاری اظهارداشت: از کل ۲۷ هزار روستای دارای مشکل کم‌آبی در کشور، ۱۶ هزار روستا دارای جمعیت بالای ۲۰ خانوار و ۱۱ هزار روستا نیز زیر ۲۰ خانوار جمعیت دارند.

وی افزود: در بودجه سال جاری ردیف اعتباری به میزان ۲۵ همت برای حل این معضل در نظر گرفته شده و در دو هفته گذشته ۱۰ همت از آن تخصیص یافت.

حسین زاده گفت: از این مبلغ، ۹ هزار میلیارد ریال به روستاها و ۱ هزار میلیارد ریال نیز به مناطق عشایری اختصاص داده شده است.

معاون رییس‌جمهور بیان کرد: مسئله تأمین آب شرب سالم، پس از اقتصاد و اشتغال پایدار، به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی برای تثبیت و حتی بازگشت جمعیت به روستاها شناسایی شده است.

وی ادامه داد: استان چهارمحال و بختیاری به عنوان یکی از هدف‌های اصلی این برنامه‌ریزی‌ها انتخاب شده و مقرر است با همکاری مشترک دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه وزارت نیرو، گام‌های مؤثری برای رفع تنش آبی در این استان برداشته شود.

به گزارش ایلنا ، معاون رئیس جمهور در سفر دوروزه به استان چهارمحال و بختیاری در شهرستان های لردگان، کوهرنگ و خانمیرزا حضور خواهد داشت.

