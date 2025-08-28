معاون رییسجمهور:
دولت ۱۰ همت برای رفع تنش آبی روستاها تخصیص داد
معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور از تخصیص ۱۰ همت از اعتبارات مصوب برای رفع تنش آبی روستاها خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالکریم حسین زاده در آیین افتتاحیه شرکت بیمه ایران استان چهارمحال و بختیاری اظهارداشت: از کل ۲۷ هزار روستای دارای مشکل کمآبی در کشور، ۱۶ هزار روستا دارای جمعیت بالای ۲۰ خانوار و ۱۱ هزار روستا نیز زیر ۲۰ خانوار جمعیت دارند.
وی افزود: در بودجه سال جاری ردیف اعتباری به میزان ۲۵ همت برای حل این معضل در نظر گرفته شده و در دو هفته گذشته ۱۰ همت از آن تخصیص یافت.
حسین زاده گفت: از این مبلغ، ۹ هزار میلیارد ریال به روستاها و ۱ هزار میلیارد ریال نیز به مناطق عشایری اختصاص داده شده است.
معاون رییسجمهور بیان کرد: مسئله تأمین آب شرب سالم، پس از اقتصاد و اشتغال پایدار، به عنوان یکی از شاخصهای اصلی برای تثبیت و حتی بازگشت جمعیت به روستاها شناسایی شده است.
وی ادامه داد: استان چهارمحال و بختیاری به عنوان یکی از هدفهای اصلی این برنامهریزیها انتخاب شده و مقرر است با همکاری مشترک دستگاههای اجرایی، بهویژه وزارت نیرو، گامهای مؤثری برای رفع تنش آبی در این استان برداشته شود.
به گزارش ایلنا ، معاون رئیس جمهور در سفر دوروزه به استان چهارمحال و بختیاری در شهرستان های لردگان، کوهرنگ و خانمیرزا حضور خواهد داشت.