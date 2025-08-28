وزیر ارتباطات؛
هوشمندسازی، راهکار مدیریت مصرف انرژی در کشور است
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: استفاده از فناوریهای نوین و هوشمندسازی میتواند نقشی اساسی در مدیریت مصرف انرژی و رفع محدودیتهای موجود در کشور ایفا کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ستار هاشمی در مراسم افتتاح پروژه کلراید آلومینیوم پتروشیمی ارومیه، اظهار کرد: یکی از مسائل امروز کشور محدودیتهای آب و انرژی است و در همین راستا با تولید پلیکلراید آلومینیوم و استفاده از آن در تصفیه پسابهای صنعتی، دوراندیشی لازم برای تأمین آب شرب انجام گرفته است.
وی افزود: در دولت چهاردهم استفاده از ظرفیت بانوان توانمند در مسئولیتهای کلان کشور افزایش یافته و آذربایجانغربی نیز در حوزههای مختلف شاهد رشد و پویایی است. بهرهبرداری از پروژههای متعدد در جریان این سفر گواه همین موضوع است.
وزیر ارتباطات تصریح کرد: بیش از ۱۸۰ پروژه ارتباطی با مجموع سرمایهگذاری بیش از یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در آذربایجانغربی به بهرهبرداری رسیده است.
وی افزود: توجه به هوشمندسازی و بهرهگیری از ظرفیتهای دیجیتال در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و میتواند در مدیریت مصرف انرژی بسیار مؤثر باشد.
هاشمی همچنین دیپلماسی فناوری را یکی از راهکارهای توسعهای استانهای مرزی دانست و گفت: با این رویکرد میتوان پتانسیلهای بالقوه را به بالفعل تبدیل کرد و زمینه رشد اقتصادی را بیش از پیش فراهم آورد.