هوشمندسازی، راهکار مدیریت مصرف انرژی در کشور است

به گزارش خبرنگار ایلنا، ستار هاشمی در مراسم افتتاح پروژه کلراید آلومینیوم پتروشیمی ارومیه، اظهار کرد: یکی از مسائل امروز کشور محدودیت‌های آب و انرژی است و در همین راستا با تولید پلی‌کلراید آلومینیوم و استفاده از آن در تصفیه پساب‌های صنعتی، دوراندیشی لازم برای تأمین آب شرب انجام گرفته است.

وی افزود: در دولت چهاردهم استفاده از ظرفیت بانوان توانمند در مسئولیت‌های کلان کشور افزایش یافته و آذربایجان‌غربی نیز در حوزه‌های مختلف شاهد رشد و پویایی است. بهره‌برداری از پروژه‌های متعدد در جریان این سفر گواه همین موضوع است.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: بیش از ۱۸۰ پروژه ارتباطی با مجموع سرمایه‌گذاری بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در آذربایجان‌غربی به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: توجه به هوشمندسازی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیجیتال در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند در مدیریت مصرف انرژی بسیار مؤثر باشد.

هاشمی همچنین دیپلماسی فناوری را یکی از راهکارهای توسعه‌ای استان‌های مرزی دانست و گفت: با این رویکرد می‌توان پتانسیل‌های بالقوه را به بالفعل تبدیل کرد و زمینه رشد اقتصادی را بیش از پیش فراهم آورد.

