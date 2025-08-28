همزمان با هفته دولت صورت گرفت؛
بهرهبرداری از سه واحد مسکونی ویژه توانخواهان بهزیستی لامرد
رئیس اداره بهزیستی لامرد از بهرهبرداری سه خانه ویژه افراد دارای دو فرزند معلول در هفته دولت امسال خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد ، معصومه کاظم زاده با تشریح جزئیات بهرهبرداری از سه واحد مسکن ویژه توانخواهان گفت: این سه واحد مسکونی در بخشهای علامرودشت، چاهورز و مرکزی شهرستان لامرد قرار دارد که با زیربنای حدود ١٠٠ مترمربع و با کمک ۶٠٠ میلیون تومانی بهزیستی برای خانوارهای دارای دو فرزند معلول ساخته شد.
وی گفت: مددجویان در ساخت این خانه ها، علاوه بر کمک ٢٠٠ میلیون تومانی بابت هر واحد مسکونی از معافیت پرداخت حق انشعاب گاز، برق و آب و عوارض ساختمانی و وام بنیاد مسکن بهرهمند شدند.
کاظم زاده یادآور شد: یکی از حمایتها و رسالتهای مهم سازمان بهزیستی و به تبع آن ادارات شهرستان، پیگیری در راستای تأمین مسکن مددجویان است و خوشبختانه در قوانین مختلف از جمله قانون جامع معلولان، ظرفیت بسیار مناسبی برای تامین نیازهای این توانخواهان وجود دارد و از این رو برنامهریزی های مستمری در ادامه مسیر برای تحقق رویای خانه دار شدن مددجویان تحت پوشش در دستور کار می باشد.