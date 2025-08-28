به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد ، معصومه کاظم زاده با تشریح جزئیات بهره‌برداری از سه واحد مسکن ویژه توانخواهان گفت: این سه واحد مسکونی در بخش‌های علامرودشت، چاهورز و مرکزی شهرستان لامرد قرار دارد که با زیربنای حدود ١٠٠ مترمربع و با کمک ۶٠٠ میلیون تومانی بهزیستی برای خانوارهای دارای دو فرزند معلول ساخته شد.

وی گفت: مددجویان در ساخت این خانه ها، علاوه بر کمک ٢٠٠ میلیون تومانی بابت هر واحد مسکونی از معافیت پرداخت حق انشعاب گاز، برق و آب و عوارض ساختمانی و وام بنیاد مسکن بهره‌مند شدند.

کاظم زاده یادآور شد: یکی از حمایت‌ها و رسالت‌های مهم سازمان بهزیستی و به تبع آن ادارات شهرستان، پیگیری در راستای تأمین مسکن مددجویان است و خوشبختانه در قوانین مختلف از جمله قانون جامع معلولان، ظرفیت بسیار مناسبی برای تامین نیازهای این توانخواهان وجود دارد و از این رو برنامه‌ریزی های مستمری در ادامه مسیر برای تحقق رویای خانه دار شدن مددجویان تحت پوشش در دستور کار می باشد.

