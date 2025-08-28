اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ و تخریب الحاقات غیرمجاز مدرسه مهر تابان در شیراز

به گزارش ایلنا، معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز در تشریح این موضوع گفت: بر اساس رأی قطعی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰، بخش‌هایی از ساختمان مدرسه مهر تابان که به‌صورت غیرمجاز احداث شده بود شامل سازه‌های جدید، سرویس‌های بهداشتی و الحاقات غیرمجاز صبح امروز تخریب و تخلیه شد.

روح الله خوشبخت، افزود: در اجرای این حکم، با همکاری مطلوب نیروی انتظامی و همراهی دستگاه قضایی و شهرداری منطقه شش، عملیات تخریب به خوبی انجام گرفت و در نهایت محدوده یادشده با نصب نیوجرسی مسدود و ایمن‌سازی شد.

خوشبخت با بیان اینکه بخش‌هایی از ساختمان قدیمی مدرسه که مشمول جریمه بود تخریب نشد، اظهار داشت: رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ به صراحت اجرا شده و امکان بازگرداندن فضای تخریب‌شده به حالت اولیه و استفاده مجدد به‌عنوان فضای آموزشی وجود ندارد.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز تأکید کرد: چنانچه مالک یا هر شخص دیگری در آینده اقدام به برپایی فعالیت آموزشی در محل یادشده کند، شهرداری با تمام توان از آن پیشگیری کرده و نسبت به تخریب مجدد و بازگرداندن عرصه به حالت اولیه اقدام خواهد کرد.

وی همچنین یادآور شد: در روند اجرای این رأی، با وجود برخی ممانعت‌ها، عملیات بدون وقفه انجام گرفت و دستور کمیسیون ماده ۱۰۰ به طور کامل عملیاتی شد.

خوشبخت در پایان از شهروندان فهیم شهر شیراز درخواست کردند جهت هر گونه ساخت و ساز و عملیات عمرانی در حریم و محدوده شهر برای دریافت پروانه ساخت به شهرداری مراجعه کنند تا متحمل خسارات مالی نگردند.

