خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ و تخریب الحاقات غیرمجاز مدرسه مهر تابان در شیراز

اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ و تخریب الحاقات غیرمجاز مدرسه مهر تابان در شیراز
کد خبر : 1679164
لینک کوتاه کپی شد.

رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر تخریب و تخلیه بخش‌های غیرمجاز احداث‌شده در مدرسه مهر تابان، بامداد روز پنجشنبه ۶ شهریورماه با نظارت اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری شیراز و همکاری قاطع حوزه قضایی و نیروی انتظامی و شهرداری منطقه شش اجرا شد.

به گزارش ایلنا،  معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز در تشریح این موضوع گفت: بر اساس رأی قطعی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰، بخش‌هایی از ساختمان مدرسه مهر تابان که به‌صورت غیرمجاز احداث شده بود شامل سازه‌های جدید، سرویس‌های بهداشتی و الحاقات غیرمجاز صبح امروز تخریب و تخلیه شد.

اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ و تخریب الحاقات غیرمجاز مدرسه مهر تابان در شیراز

روح الله خوشبخت، افزود: در اجرای این حکم، با همکاری مطلوب نیروی انتظامی و همراهی دستگاه قضایی و شهرداری منطقه شش، عملیات تخریب به خوبی انجام گرفت و در نهایت محدوده یادشده با نصب نیوجرسی مسدود و ایمن‌سازی شد.

خوشبخت با بیان اینکه بخش‌هایی از ساختمان قدیمی مدرسه که مشمول جریمه بود تخریب نشد، اظهار داشت: رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ به صراحت اجرا شده و امکان بازگرداندن فضای تخریب‌شده به حالت اولیه و استفاده مجدد به‌عنوان فضای آموزشی وجود ندارد.

اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ و تخریب الحاقات غیرمجاز مدرسه مهر تابان در شیراز

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز تأکید کرد: چنانچه مالک یا هر شخص دیگری در آینده اقدام به برپایی فعالیت آموزشی در محل یادشده کند، شهرداری با تمام توان از آن پیشگیری کرده و نسبت به تخریب مجدد و بازگرداندن عرصه به حالت اولیه اقدام خواهد کرد.

وی همچنین یادآور شد: در روند اجرای این رأی، با وجود برخی ممانعت‌ها، عملیات بدون وقفه انجام گرفت و دستور کمیسیون ماده ۱۰۰ به طور کامل عملیاتی شد. 

خوشبخت در پایان از شهروندان فهیم شهر شیراز درخواست کردند جهت هر گونه ساخت و ساز و عملیات عمرانی در حریم و محدوده شهر برای دریافت پروانه ساخت به شهرداری مراجعه کنند تا متحمل خسارات مالی نگردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش