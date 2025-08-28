چرا سفر وزیرراه به شیراز لغو شد؟

به گزارش ایلنا، گفته می شود که مخالفت نمایندگان مجلس با افتتاح قطعه ۷ آزاد راه بدون کلنگ زنی قطعه ۸ از دلایل لغو این سفر و افتتاح قطعه ۷ بوده است.

لغو سفر وزیر راه و شهرسازی به شیراز موجی از پرسش‌ها و واکنش‌ها را در فضای سیاسی و رسانه‌ای استان فارس به همراه داشته است.

با این حال، مواضع متفاوت نمایندگان استان و برخی چالش‌های مربوط به تملک مسیر، آغاز عملیات اجرایی را به تعویق انداخت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس گفت: آزادراه شیراز – بوشهر قطعا اجرایی خواهد شد و عملیات آن طی دو تا سه هفته آینده با تکمیل مقدمات آغاز می‌شود.

محمود رضایی کوچی در گفت و گو با ایلنا، تأکید کرد: هیچ تردیدی در اجرای این پروژه وجود ندارد و این آزادراه از مصوبات قطعی دولت است و حتی می‌تواند در ایام هفته دولت آغاز شود.

به گفته وی، نظر وزیر راه و شهرسازی نیز بر این است که پس از تکمیل مقدمات تملک مسیر، کلنگ‌زنی انجام گیرد تا پروژه بدون وقفه پیش برود.

معاون استاندار فارس با اشاره به سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی به استان افزود: انتظار می‌رفت در این سفر علاوه بر افتتاح پروژه‌های آماده بهره‌برداری، آغاز عملیات آزادراه شیراز – بوشهر نیز اعلام شود، اما وزیر راه آغاز پروژه را منوط به تکمیل فرایند تملک مسیر دانست مقدمات این کار طی دو هفته آینده فراهم خواهد شد و پس از آن، دوباره از وزیر برای سفر به استان دعوت می‌شود.

رضایی کوچی توضیح داد: چند پروژه دیگر نیز در دستور کار سفر وزیر قرار داشت و همه آن‌ها آماده بهره‌برداری بودند، اما نظر وزیر راه این بود که آزادراه شیراز – بوشهر چند هفته بعد آغاز شود؛ محض آماده شدن مقدمات، این پروژه قطعا کلید خواهد خورد.

وی درباره دیدگاه‌های نمایندگان استان نیز گفت: برخی مواضع در این زمینه مطرح شد اما این موضوع در اصل برنامه دولت تأثیری ندارد؛ دولت و وزیر راه معتقدند آغاز آزادراه شیراز – بوشهر قطعی است و تنها بحث زمان‌بندی مطرح است.

به گفته معاون استاندار فارس، در سفر اخیر وزیر راه ۱۰ها کیلومتر بزرگراه، پروژه‌های مسکن و آزادراه شیراز – اصفهان افتتاح شد، با این حال انتظار می‌رفت کلنگ‌زنی آزادراه شیراز – بوشهر نیز به‌عنوان یک اتفاق جدید رقم بخورد.

رضایی کوچی تأکید کرد: چند هفته آینده که مقدمات نهایی شد، دوباره از وزیر راه و شهرسازی دعوت خواهد شد تا عملیات اجرایی آزادراه شیراز – بوشهر رسما آغاز شود و در این زمینه هیچ تردیدی وجود ندارد و پروژه به زودی وارد فاز عملیاتی خواهد شد.

بیانیه ۴ نماینده شیراز و زرقان در واکنش به عدم کلنگ‌زنی قطعه ۸ آزادراه

۴نماینده حوزه انتخابیه شیراز و زرقان نسبت به عدم کلنگ‌زنی قطعه ۸ آزادراه شیراز–اصفهان در جریان سفر وزیر راه و شهرسازی به استان، اعتراض کردند.

ابراهیم عزیزی، جعفر قادری، روح‌الله نجابت و سید اسماعیل حسینی در بیانیه‌ای رسمی خطاب به مردم این حوزه انتخابیه اعلام کردند که با وجود پیگیری‌های متعدد و تصویب مشارکت وزارت راه و وزارت دفاع در هیات دولت و انعقاد قرارداد میان این دو وزارتخانه، در سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی به شیراز تنها افتتاح قطعه ۷ این آزادراه در دستور کار قرار گرفته و برنامه‌ای برای کلنگ‌زنی قطعه ۸ وجود نداشته است.

در این بیانیه آمده است که عدم اجرای کلنگ‌زنی قطعه ۸، باعث تأخیر در احداث قطعه اول آزادراه شیراز–بوشهر نیز خواهد شد.

نمایندگان با تبریک هفته دولت به دولتمردان و احترام به وزیر و مسئولان استانی، اعلام کردند که به منظور احترام به مطالبه و خواست مردم، از شرکت در مراسم افتتاح قطعه ۷ معذور هستند.

