افتتاح خط تولید پلی آلومینیوم کلراید در پتروشیمی ارومیه

افتتاح خط تولید پلی آلومینیوم کلراید در پتروشیمی ارومیه
با حضور سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری و رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی خط تولید پلی آلومینیوم کلرید در پتروشیمی ارومیه به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، خط تولید پلی آلومینیوم کلرید با ۸ میلیون یورو سرمایه گذاری ارزی و ۵ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری ریالی راه اندازی شده است و برای ۲۵۰ نفر زمینه اشتغال مستقیم و غیر مستقیم فراهم شد.

ظرفیت تولید پلی آلومینیوم کلرید در پتروشیمی ارومیه سالانه به ۲۳ هزار تن به صورت جامد و ۳۰ هزار تن به صورت مایع می رسد.

این ماده جزو منعقد کننده ها و لخته سازهای نسل جدید با کارایی قویتر و موثر تر نسبت به مواد مشابه قبلی است.

کاربردهای شاخص این ماده شیمیایی استفاده در فرایندهای تصفیه آب آشامیدنی، فاضلاب ها و انواع پساب های صنعتی و شیمیایی تولید شده در صنایع مختلف است.

در حال حاضر نزدیک به ۴۸۰ هزار تن انواع مواد پتروشیمی از جمله اسید سولفوریک و کلریدریک، سوالات پتاسیم و آمونیوم، کریستال ملامین و نیتروژن گوگردی در واحد پتروشیمی ارومیه تولید می شود.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
