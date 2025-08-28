پتروشیمی ارومیه، تأمینکننده ۳۸ درصد نیاز بازار پلیکلراید آلومینیوم کشور است
مدیرعامل شرکت پتروشیمی ارومیه گفت: این مجموعه با تولید کودهای شیمیایی استراتژیک و راهاندازی پروژه پلیکلراید آلومینیوم، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی و توسعه صنایع کشور ایفا میکند.
به گزارش خبرنگار ایلنا،زهره مجیدنیا، در مراسم افتتاح پروژه پلی کلراید آلومینیوم پتروشیمی ارومیه اظهار کرد: هماکنون حدود ۴۰۰ نیروی نخبه در این مجتمع مشغول فعالیت هستند و تولید کودهای شیمیایی در این مجموعه سهم قابل توجهی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد.
وی افزود: پروژه پلیکلراید آلومینیوم با بهرهگیری از دانش روز دنیا و سرمایهگذاری ۸ میلیون یورویی راهاندازی شده و در دو شکل مایع و جامد تولید میشود. ظرفیت سالانه این پروژه ۲۳ هزار تن محصول جامد و ۳۸ هزار تن محصول مایع است.
به گفته مدیرعامل پتروشیمی ارومیه، این مجموعه به عنوان بزرگترین تولیدکننده پلیکلراید آلومینیوم کشور شناخته میشود و محصولات آن در صنایع کاغذسازی و تصفیه پساب کاربرد گستردهای دارد.
مجیدنیا تصریح کرد: با تولید انبوه این محصول، ۳۸ درصد نیاز بازار داخلی تأمین میشود و مازاد آن نیز به بازارهای خارجی صادر خواهد شد که علاوه بر ارزآوری، گامی مهم در مسیر توسعه پایدار صنعت پتروشیمی کشور خواهد بود.