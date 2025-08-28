به گزارش خبرنگار ایلنا،زهره مجیدنیا، در مراسم افتتاح پروژه پلی کلراید آلومینیوم پتروشیمی ارومیه اظهار کرد: هم‌اکنون حدود ۴۰۰ نیروی نخبه در این مجتمع مشغول فعالیت هستند و تولید کودهای شیمیایی در این مجموعه سهم قابل توجهی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد.

وی افزود: پروژه پلی‌کلراید آلومینیوم با بهره‌گیری از دانش روز دنیا و سرمایه‌گذاری ۸ میلیون یورویی راه‌اندازی شده و در دو شکل مایع و جامد تولید می‌شود. ظرفیت سالانه این پروژه ۲۳ هزار تن محصول جامد و ۳۸ هزار تن محصول مایع است.

به گفته مدیرعامل پتروشیمی ارومیه، این مجموعه به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده پلی‌کلراید آلومینیوم کشور شناخته می‌شود و محصولات آن در صنایع کاغذسازی و تصفیه پساب کاربرد گسترده‌ای دارد.

مجیدنیا تصریح کرد: با تولید انبوه این محصول، ۳۸ درصد نیاز بازار داخلی تأمین می‌شود و مازاد آن نیز به بازارهای خارجی صادر خواهد شد که علاوه بر ارزآوری، گامی مهم در مسیر توسعه پایدار صنعت پتروشیمی کشور خواهد بود.

