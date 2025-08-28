خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پتروشیمی ارومیه، تأمین‌کننده ۳۸ درصد نیاز بازار پلی‌کلراید آلومینیوم کشور است

پتروشیمی ارومیه، تأمین‌کننده ۳۸ درصد نیاز بازار پلی‌کلراید آلومینیوم کشور است
کد خبر : 1679156
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی ارومیه گفت: این مجموعه با تولید کودهای شیمیایی استراتژیک و راه‌اندازی پروژه پلی‌کلراید آلومینیوم، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی و توسعه صنایع کشور ایفا می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا،زهره مجیدنیا، در مراسم افتتاح پروژه پلی کلراید آلومینیوم پتروشیمی  ارومیه اظهار کرد: هم‌اکنون حدود ۴۰۰ نیروی نخبه در این مجتمع مشغول فعالیت هستند و تولید کودهای شیمیایی در این مجموعه سهم قابل توجهی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد.

وی افزود: پروژه پلی‌کلراید آلومینیوم با بهره‌گیری از دانش روز دنیا و سرمایه‌گذاری ۸ میلیون یورویی راه‌اندازی شده و در دو شکل مایع و جامد تولید می‌شود. ظرفیت سالانه این پروژه ۲۳ هزار تن محصول جامد و ۳۸ هزار تن محصول مایع است.

به گفته مدیرعامل پتروشیمی ارومیه، این مجموعه به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده پلی‌کلراید آلومینیوم کشور شناخته می‌شود و محصولات آن در صنایع کاغذسازی و تصفیه پساب کاربرد گسترده‌ای دارد.

مجیدنیا تصریح کرد: با تولید انبوه این محصول، ۳۸ درصد نیاز بازار داخلی تأمین می‌شود و مازاد آن نیز به بازارهای خارجی صادر خواهد شد که علاوه بر ارزآوری، گامی مهم در مسیر توسعه پایدار صنعت پتروشیمی کشور خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش