مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران کرمانشاه افتتاح شد
همزمان با پنجمین روز از هفته دولت فاز سوم مجموعه فرهنگی ورزشی و رفاه کارگران کرمانشاه با حضور وزیر تعاون کاربرخواه اجتماعی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، فاز سوم مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران شماره ۱ کرمانشاه همزمان با پنجمین روز هفته دولت با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افتتاح شد.این پروژه با مساحت کل ۴۶۰۰ متر مربع و مجموع زیربنای ۶۲۰۰ متر مربع، از سال ۱۳۸۶ آغاز شده و تاکنون بیش از ۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای آن هزینه شده است.در فاز سوم این مجموعه، اشتغال‌زایی مستقیم برای حدود ۵۰ نفر و اشتغال‌زایی غیرمستقیم برای بیش از ۱۰۰ نفر فراهم شده است. فضاهای ورزشی شامل ۳ سالن ورزشی، فضاهای رفاهی دو طبقه، فروشگاه، رستوران و ۹ واحد طبقاتی می‌باشد.این پروژه چندمنظوره که در فاز دوم نیز فعالیت داشته و در طول سال‌های مختلف جزء مصوبات سفر روسای محترم جمهور بوده، شامل سالن ورزشی دو طبقه، فروشگاه، رستوران و واحد اقامتی است که آماده افتتاح می‌باشد.هدف از افتتاح این پروژه، افزایش سرانه ورزشی و رفاهی کارگران استان کرمانشاه، ارتقای روحیه، امید و نشاط در جامعه کارگری، ایجاد فرصت‌های اشتغال مناسب و فراهم کردن امکان میزبانی مسابقات المپیاده کارگری است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از بیمارستان شهدای کرمانشاه بازدید کرد.یکی از مهم‌ترین پروژه‌های بیمارستان، اورژانس جدید شهدای کرمانشاه است که در بخش ساختمانی ۱۰۰ درصد پیشرفت داشته و تنها بخش‌های پست برق مجزا و سردر آن باقی مانده که در حال انجام مناقصه است.به گفته مسئولان تأمین‌اجتماعی استان کرمانشاه، این پروژه هر چه سریع‌تر تکمیل و افتتاح رسمی آن در دهه فجر انجام شود و حتی امکان بهره‌برداری زودتر نیز وجود دارد.درباره کاربری ساختمان اورژانس قدیمی بیمارستان، مقرر شده است که از آن برای بخش CCU، آنژیوگرافی و سی‌تی آنژیو استفاده شود تا بخش قلب بیمارستان شهدای کرمانشاه تقویت شود.

 

