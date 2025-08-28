به گزارش ایلنای گلستان، حسین ایزدپناه اظهارکرد: به منظور حمایت از کسب‌وکارهای خرد و بنگاه‌های اقتصادی روستایی و توانمندسازی روستاییان، این اداره کل در سال گذشته با همکاری معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری اقدام به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه روستایی است.

وی افزود: این تسهیلات از محل اعتبارات جزء ۳ بند «ب» تبصره ۲ قانون بودجه تأمین شده و طی یک سال گذشته، ۵۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان به ۳۸۶ متقاضی تخصیص یافته است.

وی گفت: این اعتبارات با همکاری بانک‌های کشاورزی، ملت، پاسارگاد و قرض‌الحسنه مهر ایران پرداخت شده که ۴۰ درصد آن در بخش صنعت، ۵۱ درصد در بخش کشاورزی و ۹ درصد نیز در بخش خدمات روستایی هزینه گردیده است.

وی تأکید کرد: با توجه به اینکه نزدیک به نیمی از جمعیت گلستان در روستاها زندگی می‌کنند، لازم است با برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، زمینه توسعه و شکوفایی اقتصادی روستاهای استان بیش از پیش فراهم شود.

