حمایت از ۳۸۶ کسب‌وکار روستایی در گلستان با تسهیلات قرض‌الحسنه
کد خبر : 1679134
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان گفت: از ۳۸۶ کسب‌وکار روستایی در گلستان با تسهیلات قرض‌الحسنه حمایت شده است ونیمی از جمعیت گلستان در روستاها زندگی می‌کنند و باید توجه بیشتری از کسب وکارهای روستایی شود.

به گزارش ایلنای گلستان، حسین ایزدپناه اظهارکرد: به منظور حمایت از کسب‌وکارهای خرد و بنگاه‌های اقتصادی روستایی و توانمندسازی روستاییان، این اداره کل در سال گذشته با همکاری معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری اقدام به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه روستایی است. 

وی افزود: این تسهیلات از محل اعتبارات جزء ۳ بند «ب» تبصره ۲ قانون بودجه تأمین شده و طی یک سال گذشته، ۵۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان به ۳۸۶ متقاضی تخصیص یافته است. 

وی گفت: این اعتبارات با همکاری بانک‌های کشاورزی، ملت، پاسارگاد و قرض‌الحسنه مهر ایران پرداخت شده که ۴۰ درصد آن در بخش صنعت، ۵۱ درصد در بخش کشاورزی و ۹ درصد نیز در بخش خدمات روستایی هزینه گردیده است. 

وی تأکید کرد: با توجه به اینکه نزدیک به نیمی از جمعیت گلستان در روستاها زندگی می‌کنند، لازم است با برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، زمینه توسعه و شکوفایی اقتصادی روستاهای استان بیش از پیش فراهم شود.

