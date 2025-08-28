خبرگزاری کار ایران
نوشین‌شهر میزبان مسابقات دوی خیابانی به مناسبت هفته وحدت

رئیس هیأت دو و میدانی شهرستان ارومیه از برگزاری مسابقات دوی خیابانی در نوشین‌شهر به مناسبت هفته وحدت خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، وحید حبیبی در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: مسابقات دوی خیابانی روز جمعه، ۱۴ شهریورماه ساعت ۸ صبح در نوشین‌شهر برگزار می‌شود.

وی افزود: محل آغاز این رقابت‌ها جاده سلماس، جنب پاسگاه چنقرالو پل تعیین شده است.

حبیبی با اشاره به اهدای جوایز به نفرات برتر گفت: به ۲۰ نفر از شرکت‌کنندگان در این مسابقات جوایز ارزنده اهدا خواهد شد.

رئیس هیأت دو و میدانی شهرستان ارومیه خاطرنشان کرد: این رویداد ورزشی با همکاری شهرداری نوشین‌شهر و بخشداری نازلو برگزار می‌شود و شرکت برای عموم مردم آزاد است.

 

