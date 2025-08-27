اصناف بزرگترین شبکه اقتصادی کشور هستند، اگر توانمند شوند

به گزارش خبرنگار ایلنا از آذربایجان شرقی، صابر پرنیان با بیان اینکه قطعی‌های برق موجب کاهش رشد صنعت در استان شده است، گفت: آذربایجان شرقی آمادگی سرمایه‌گذاری در تولید ۵ هزار و ۷۵۰ مگاوات برق را دارد و وزارت نیرو تاکنون با ۱۱۰۰ مگاوات آن موافقت کرده است.

وی با اشاره به افزایش 3 تا 6 برابری تعرفه های انرژی گفت: در مواقع کمبود برق، اولویت با تامین برق واحدهای تولیدی است، اما متاسفانه این رویه رعایت نمی‌شود و برای جبران بخشی از این ناترازی، تامین گازوئیل ژنراتورهای واحدهای صنعتی در دستور کار قرار گرفته و در ماه گذشته بیش از چهار میلیون لیتر به این واحدها گازوئیل تامین شده است.

آذربایجان‌شرقی به قطب تولید پنل خورشیدی تبدیل می‌شود

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌شرقی گفت: با سرمایه‌گذاری‌هایی که در انرژی خورشیدی صورت گرفته، این استان در آینده به قطب تولید پنل خورشیدی تبدیل خواهد شد.

وی از افتتاح یا توسعه ۲۵۰ کارخانه از بهمن ماه گذشته خبر داد و افزود: این واحدهای تولیدی زمینه اشتغال هشت هزار نفر را ایجاد کرده است، در ۹ ماه گذشته نیز ۸۰ واحد صنعتی احیا و ۳۲ معدن راکد فعال شده‌اند.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی در ادامه به دریافت ۴۰ هزار میلیارد ریال حقوق دولتی از معادن استان اشاره کرد و گفت: متاسفانه این ارقام در استان هزینه نمی‌شود.

صابر پرنیان با بیان اینکه ۱۲۰۰ واحد صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در استان وجود دارد، اظهار کرد: امیدواریم این طرح‌ها تا پایان دولت چهاردهم به بهره‌برداری برسد و برای بیش از ۵۰ هزار نفر شغل ایجاد کند.

وی با تاکید بر جبران عقب ماندگی‌های گذشته در حوزه مس، گفت: در این حوزه حداقل باید ۵۰ هزار نفر شغل ایجاد شود و تولید کاتد مس و شهرک مس نیز محقق شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان از اعطای ۹ مجوز بهره‌برداری معدن طلا خبر داد و گفت: آذربایجان شرقی به قطب طلا تبدیل خواهد شد و اجازه نخواهیم داد که اندریان دومی در استان بوجود بیاید.

انتهای پیام/