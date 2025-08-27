خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عاملان قتل مرد و دختر بچه در کهنوج دستگیر شدند

کد خبر : 1679070
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی کهنوج گفت: عاملان قتل مسلحانه یک دختر بچه و مرد میانسال در این شهرستان دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا از پایگاه خبری پلیس کرمان، سرهنگ حیدر احمدیوسفی روز چهارشنبه افزود: در پی اعلام وقوع قتل در یکی از محله‌های سطح شهر و با حضور ماموران پلیس آگاهی، مشخص شد مرد میانسال و یک دختر حدود هفت ساله عضو یک خانواده در جریان نزاع و اختلافات خانوادگی و اصابت گلوله، جان خود را از دست داده‌اند.

وی بیان کرد: با اقدامات اطلاعاتی، چهار نفر از افرادی که در محل درگیری حضور داشتند کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر شدند و سلاح به کار رفته نیز کشف شد که نتیجه اقدامات بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور