عاملان قتل مرد و دختر بچه در کهنوج دستگیر شدند

به گزارش ایلنا از پایگاه خبری پلیس کرمان، سرهنگ حیدر احمدیوسفی روز چهارشنبه افزود: در پی اعلام وقوع قتل در یکی از محله‌های سطح شهر و با حضور ماموران پلیس آگاهی، مشخص شد مرد میانسال و یک دختر حدود هفت ساله عضو یک خانواده در جریان نزاع و اختلافات خانوادگی و اصابت گلوله، جان خود را از دست داده‌اند.

وی بیان کرد: با اقدامات اطلاعاتی، چهار نفر از افرادی که در محل درگیری حضور داشتند کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر شدند و سلاح به کار رفته نیز کشف شد که نتیجه اقدامات بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد.

