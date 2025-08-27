شورای مشورتی مسیر توسعه و هدایت بروجرد را تعیین می کند

به گزارش خبرنگار ایلنا از بروجرد، قدرت‌اله ولدی روز چهارشنبه در جلسه شورای مشورتی که به مناسبت هفته دولت در سالن جلسات فرمانداری بروجرد برگزار شد، اظهار داشت: شورای راهبردی با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان فرهنگی، سیایی، اجتماعی، علمی و براساس اساسنامه‌ای با شرح وظایف تشکیل شده تا بتوان از توانمندی افراد در حوزه‌های مختلف استفاده کرد.

وی افزود: در ابتدا ۷ کمیته در شورا شکل گرفت که با اضافه شدن ۳ کمیته دیگر، درحال حاضر تعداد کارگروه‌ها به ۱۱ مورد رسیده است.

معاون استاندار و فرماندار بروجرد در ادامه عنوان کرد: حضور اعضای این شورا چراغ راه هدایت شهرستان بروجرد است و بر اساس سند راهبردی، اهدافی برای سال ۱۴۰۷ ترسیم می‌شود.

ولدی تاکید کرد: حکمرانی در جمهوری اسلامی متعلق به گروه خاصی نیست و بدون وفاق ملی و استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود، اداره امور ممکن نیست، در این مسیر

همه مسوولان باید با وحدت و همبستگی خدمتگزار مردم باشند و از تمام سلایق و ظرفیت‌های شهرستان بهره‌برداری شود.

مهندس ولدی با اشاره به کمیته‌های مختلف اظهار داشت: باید وضع موجود در حوزه‌ها را احصا کرده و با رصد و اعمال اصلاحات، مسیر رشد و توسعه را مشخص کنند.

وی افزود: در حوزه صنعت اکنون ۴۰ درصد ظرفیت فعال است که باید بررسی کنیم و ببینیم چشم‌انداز چیست و برای ارتقا وضعیت موجود چه برنامه‌هایی باید پیش برود چرا که این گونه مسائل در کمیته‌های تخصصی مرتبط باید پیش بینی شود. و کمیته سیاسی نیز باید به سمت تعامل با تشکل‌های سیاسی و افزایش مشارکت مردم در مناسبت‌های ملی حرکت کند.

معاون استاندار وفرماندار ویژه بروجرد گفت: هدف ما در لرستان ارائه الگویی متفاوت با تمرکز بر حل مشکلات و بهبود سیمای توسعه‌یافته شهر است و روسای کمیته‌ها موظفند نقشه راه هر حوزه را تدوین کرده و جایگاه کنونی و مقصد توسعه‌ای را تعیین کنند.

ولدی تصریح کرد: مجمع شهرستانی اکنون ۴۶۰ عضو دارد که تعداد آن با نظر روسای کمیته‌ها قابل تغییر است.

وی بیان داشت: در حال حاضر ۴۶۰ عضو در کمیته اصلی ثبت نام کرده‌ایم، ۳۳ نفر در ۱۰ کمیته عضویت دارند و پیشنهادات متعددی در نشست‌های تخصصی مطرح می‌شود تا از خرد جمعی برای پیشبرد امور استفاده شود.

انتهای پیام/